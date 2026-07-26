Esporte

Norris vence GP da Hungria e dá 1ª vitória à McLaren em 2026; Bortoletto fica com a 11ª posição


Danilo Santana Por Danilo Santana em 26/07/2026 - 12:32

Norris supera Verstappen e Antonelli, encerra sequência sem vitórias e recoloca a McLaren no topo da Fórmula 1.

A McLaren voltou ao lugar mais alto do pódio na Fórmula 1 neste domingo ao conquistar sua primeira vitória na temporada 2026. O piloto inglês cruzou a linha de chegada à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e de Kimi Antonelli, da Mercedes.

Apesar de perder a liderança para o companheiro Oscar Piastri na largada, Norris conseguiu recuperar a posição ao longo da corrida e administrou a vantagem até a bandeirada.

Piastri liderou, mas abandono mudou a corrida

A expectativa durante boa parte do prêmio era de uma dobradinha da McLaren, mas ao longo da prova o australiano Oscar Piastri teve problemas no carro e precisou abandonar o que vinha sendo sua melhor prova.

A quebra do australiano provocou uma bandeira amarela que alterou a estratégia das equipes e abriu caminho para Verstappen assumir a segunda colocação. Antonelli aproveitou as movimentações para completar o pódio.

Norris encerra jejum e McLaren conquista primeira vitória em 2026

O triunfo representa o primeiro sucesso da McLaren nesta temporada. A equipe iniciou o campeonato enfrentando problemas de confiabilidade e sequer conseguiu largar nas duas primeiras etapas. Desde então, acumulou pódios até finalmente voltar a vencer.

Para Norris, o resultado também encerra uma sequência sem vitórias que durava desde o GP de São Paulo de 2025. Agora, o britânico soma 12 triunfos na carreira na Fórmula 1.

Mundial segue liderado por Antonelli

Mesmo terminando em terceiro, Kimi Antonelli permaneceu na liderança do Mundial de Pilotos e ampliou sua vantagem sobre Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari perdeu posições após uma parada nos boxes e ainda recebeu punição por excesso de velocidade no pit lane.

Já Verstappen conquistou seu quarto pódio na temporada e subiu para a sexta posição na classificação geral.

Entre as equipes, a Mercedes segue na liderança do Mundial de Construtores, com 379 pontos, seguida pela Ferrari, que soma 307. A Red Bull ultrapassou a Alpine e assumiu a quinta colocação, enquanto a Audi ganhou uma posição graças ao nono lugar de Nico Hülkenberg.

Com a vitória em Hungaroring, a McLaren tornou-se a terceira equipe diferente a vencer uma corrida na temporada 2026, ao lado de Mercedes e Ferrari.

Hiato até agosto

O campeonato agora entra em “modo férias”, fazendo uma pausa até o final de agosto. O próximo Grand Prix será disputado na Holanda, apenas no dia 23 de agosto às 10h00, horário de Brasília.

Danilo Santana

Jornalista e produtor audiovisual baseado em São Paulo. Escreve sobre cultura e esporte.

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