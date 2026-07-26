Daniel Vilela diz que Caiado repetirá modelo de gestão de Goiás em nível nacional

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), afirmou neste domingo (26) que Ronaldo Caiado pretende levar para o governo federal o modelo de gestão implantado no Estado. A declaração foi feita durante a convenção nacional do PSD, em São Paulo, que oficializou a chapa Caiado-Kassab na disputa pela Presidência da República.

Em discurso no evento, Daniel apresentou os resultados da administração goiana como uma das principais credenciais do ex-governador. Ele destacou as políticas de segurança pública, proteção social e estímulo ao setor produtivo.

“Represento uma fração de brasileiros que vive em um Estado com tranquilidade absoluta, onde as pessoas mais vulneráveis têm a maior e melhor rede de proteção social construída sob a liderança do nosso presidente Caiado e da nossa querida Dona Gracinha”, declarou.

Daniel Vilela também afirmou que produtores e empresários encontram em Goiás segurança para investir e trabalhar. Segundo ele, o combate às invasões de propriedades será uma das práticas levadas por Caiado para o governo federal.

“Represento também os empreendedores e os produtores, que podem ter toda a tranquilidade de empreender e a garantia de que invasão das suas propriedades é algo que ficou no passado”, disse.

O governador sustentou que a experiência administrativa de Caiado poderá ser replicada no País. “É exatamente esse modelo que tenho a certeza absoluta de que será levado ao Brasil inteiro ao elegermos um homem que tem reputação ilibada, integridade moral e experiência política”, afirmou.

A participação de Daniel na convenção também reforçou a ligação entre a campanha presidencial de Caiado e o projeto eleitoral da base governista em Goiás. O governador assumiu o comando do Estado após a renúncia do então chefe do Executivo para disputar o Palácio do Planalto.

A convenção confirmou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como candidato a vice. O evento reuniu ainda os governadores Ratinho Junior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além de senadores, deputados, prefeitos e dirigentes partidários.