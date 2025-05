Caiado defende regulação equilibrada de IA e destaca protagonismo de Goiás

O protagonismo da inteligência artificial (IA) no cenário global, bem como a necessidade de uma constante atualização por parte do poder público, foram ressaltados pelo governador Ronaldo Caiado nesta quinta-feira (22/5), em Brasília (DF), durante palestra no 5º Congresso Brasileiro de Internet. O evento reuniu especialistas, jornalistas, autoridades e líderes empresariais para debater o tema “Como a tecnologia e a criatividade vão moldar o futuro do Brasil”.

Durante sua exposição, Caiado disse que Goiás busca se tornar referência na área. Por isso, foi o primeiro estado a aprovar uma política de fomento à IA, caracterizada pelo estímulo a ferramentas de código aberto e à troca de experiências entre especialistas. “É um projeto de modelo aberto, que busca a colaboração de todos, com controle dos excessos. O foco é estimular a pesquisa, e não criminalizar aquele cientista ou pesquisador que deseja desenvolver seu software”, explicou.

A lei goiana foi inspirada em iniciativas desenvolvidas pela Índia, país considerado uma potência em tecnologia, diferentemente da proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional, classificada por Caiado como “extremamente punitivista”. Ele também argumentou que a adoção de novas tecnologias é o caminho para que o país possa avançar em duas áreas estratégicas: a educação e o agronegócio. “Investir em ciência vale a pena”, resumiu.

Outros pontos positivos apresentados foram a ampla discussão pública para a formulação da lei, ao longo de um ano; a implantação de um Núcleo de Ética em IA; a inclusão de conteúdos sobre inteligência artificial no currículo do ensino fundamental e médio das escolas públicas; e o investimento em fontes de energia limpa, como o biometano, para alimentar as estruturas físicas de armazenamento de dados, chamadas data centers.

Sobre o congresso

Realizado pela Associação Brasileira de Internet (Abranet), em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio), o congresso proporcionou um encontro entre líderes nacionais e internacionais, especialistas e tomadores de decisão para compartilhar experiências, apresentar projetos inovadores e discutir o futuro sob a ótica da transformação digital. O evento abordou temas como tecnologia e políticas públicas; finanças na era digital; regulação das redes sociais; e regulação da IA.

