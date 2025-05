Governo de Goiás recebe doação de 60 mil litros de leite

O governador Ronaldo Caiado agradeceu, nesta quinta-feira (22/5), a doação de 60 mil litros de leite feita pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios de Goiás (Sindileite-GO), Sindicato das Indústrias de Energias de Goiás (Sindienergias), pela Cooperativa Central de Laticínios de Goiás (Centroleite), pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar de Goiás (Sifaçúcar) e produtores rurais. A entrega simbólica ocorreu durante evento no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia (GO). A iniciativa, que se repete anualmente, é uma celebração ao Dia Mundial do Leite e reforça o compromisso do Governo de Goiás com o combate à fome e à vulnerabilidade social, por meio do programa Goiás Social.

Para Caiado, o ato representa mais do que uma doação. “Representa união, respeito e compromisso com quem mais precisa. Goiás está dando exemplo ao Brasil. Quando o setor produtivo se une ao poder público e ao terceiro setor, conseguimos alcançar quem está lá na ponta, nas comunidades, nas instituições que cuidam das nossas crianças e idosos. Isso é fazer política social de verdade”, destacou.

O presidente do Sindileite-GO, Jair José Antônio Borges, reforçou o caráter solidário da ação e o papel do setor na manutenção da vida no campo e no fortalecimento das famílias produtoras de leite. “Esse evento é uma tradição para nós. É uma alegria enorme poder contribuir, sabendo que esse leite vai chegar até quem realmente precisa. E tudo isso só é possível porque existe um ambiente de diálogo, de parceria com o governo, que valoriza o setor produtivo e entende a importância de manter o homem no campo com dignidade”, afirmou.

O vice-governador Daniel Vilela também participou do evento e lembrou o compromisso da atual gestão com o fortalecimento das parcerias que geram impacto social. “Essa entrega de hoje é mais um símbolo da força que tem a colaboração entre governo, setor produtivo e sociedade civil. Quando somamos esforços, conseguimos transformar realidades. E o papel do Governo de Goiás é justamente esse: criar pontes, abrir espaço para quem quer contribuir e garantir que essa ajuda chegue a quem mais precisa”.

Engajamento

A diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Adryanna Caiado, reforçou que a parceria entre o setor público, privado e o terceiro setor tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas em Goiás. “É emocionante ver o engajamento de tantas empresas e cooperativas do leite em mais um ano dessa campanha. Esses 60 mil litros serão distribuídos com muito cuidado, especialmente para instituições que atendem crianças e idosos, que precisam desse alimento tão nutritivo”, disse ela.

O presidente do Sistema Faeg (Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás), José Mário Schreiner, citou o papel do Sindileite e o diferencial do Governo de Goiás na articulação de ações efetivas. “Solidariedade é isso: estender a mão a quem precisa. E quando vemos o setor produtivo unido ao governo para fazer o bem, percebemos que Goiás está no caminho certo. Isso não acontece por acaso. Temos um governador que dá o tom, que lidera com responsabilidade e sensibilidade”, pontuou.

Os 60 mil litros de leite arrecadados serão distribuídos pela Organização para instituições sociais cadastradas no Estado, priorizando aquelas que atendem crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. Desde 2019, já são 410,7 mil litros e 500kg de leite em pó doados pelo Sindileite e parceiros à OVG.