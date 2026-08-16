Wilder inicia campanha com missa em Taquaral e reforça união da chapa em Goiânia

Wilder Morais iniciou neste domingo (16) sua campanha ao Governo de Goiás em Taquaral, cidade onde nasceu. O primeiro compromisso foi uma missa na Paróquia São Miguel Arcanjo, igreja que faz parte de sua história e das lembranças de sua infância. Depois da celebração, o candidato seguiu para Goiânia, onde participou, na Praça Tamandaré, do ato de lançamento da candidatura de Gustavo Gayer ao Senado.

Para Wilder, começar a campanha em Taquaral foi uma escolha ligada à forma como costuma enfrentar os momentos importantes de sua vida: primeiro, pela fé.

“Na minha vida, antes de começar qualquer desafio, eu converso com Deus. Peço sabedoria, proteção e bênção. E, no início desta caminhada, não poderia ser diferente. Voltar à igreja da minha infância, onde guardo tantas lembranças da minha família e especialmente da minha mãe, me emociona muito. Vim agradecer por tudo o que vivi até aqui e colocar nas mãos de Deus aquilo que começa hoje”, afirmou.

Durante a celebração, Wilder esteve acompanhado de familiares e recebeu as palavras do padre Robson Rodrigues, que lembrou a ligação do candidato e de sua família com a igreja.

“Que bom que você começou aqui e agora inicia este caminho aqui também. Que Deus te ajude e que, em tudo, seja feita a vontade d’Ele. O homem propõe, Deus dispõe. Que seja um caminho abençoado, que seja feita a vontade de Deus e o bem do nosso povo em todo este processo”, afirmou o padre.

Ao deixar Taquaral, Wilder seguiu para Goiânia para o primeiro grande ato político do dia. Na Praça Tamandaré, dividiu o palco com os integrantes da chapa e reforçou que a campanha será feita de forma conjunta, com presença nas ruas e diálogo com a população.

“A nossa chapa é uma só. A Ana Paula está comigo, o Gustavo Gayer e o Oséias Varão são os nossos candidatos ao Senado, e temos os nossos candidatos a deputado. Goiás vai ver esse time junto do primeiro ao último dia, ouvindo as pessoas e apresentando propostas para melhorar de verdade a vida dos goianos”, disse Wilder.

O candidato afirmou que a campanha pretende colocar no centro do debate os problemas que atingem diretamente a população e apresentar propostas para que o desenvolvimento do estado seja percebido também dentro da casa das famílias goianas.

“Goiás produz riqueza, trabalha e cresce, mas isso precisa chegar à mesa e à vida das pessoas. Vamos falar de saúde, de emprego, de oportunidade e de como fazer o governo funcionar melhor para quem mais precisa. A saúde de Goiás está na UTI, e uma das nossas primeiras tarefas é tirá-la de lá”, afirmou.

Wilder disse ainda que os próximos meses serão marcados por viagens pelo estado, encontros com a população e apresentação das propostas da chapa.

“Começamos com fé, com a nossa chapa unida e com um propósito muito claro: ouvir os goianos e mostrar o que queremos fazer para que a vida das pessoas melhore. É assim que vamos caminhar até o último dia”, concluiu.

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