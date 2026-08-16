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Wilder inicia campanha com missa em Taquaral e reforça união da chapa em Goiânia

Candidato ao Governo de Goiás abriu o primeiro dia de campanha na igreja de sua infância e, em seguida, participou de ato político ao lado dos demais integrantes da chapa


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 16/08/2026 - 14:51

Wilder campanha
Wilder inicia campanha com missa em Taquaral e reforça união da chapa em Goiânia (Divulgação)

Wilder Morais iniciou neste domingo (16) sua campanha ao Governo de Goiás em Taquaral, cidade onde nasceu. O primeiro compromisso foi uma missa na Paróquia São Miguel Arcanjo, igreja que faz parte de sua história e das lembranças de sua infância. Depois da celebração, o candidato seguiu para Goiânia, onde participou, na Praça Tamandaré, do ato de lançamento da candidatura de Gustavo Gayer ao Senado.

Para Wilder, começar a campanha em Taquaral foi uma escolha ligada à forma como costuma enfrentar os momentos importantes de sua vida: primeiro, pela fé.

“Na minha vida, antes de começar qualquer desafio, eu converso com Deus. Peço sabedoria, proteção e bênção. E, no início desta caminhada, não poderia ser diferente. Voltar à igreja da minha infância, onde guardo tantas lembranças da minha família e especialmente da minha mãe, me emociona muito. Vim agradecer por tudo o que vivi até aqui e colocar nas mãos de Deus aquilo que começa hoje”, afirmou.

Durante a celebração, Wilder esteve acompanhado de familiares e recebeu as palavras do padre Robson Rodrigues, que lembrou a ligação do candidato e de sua família com a igreja.

“Que bom que você começou aqui e agora inicia este caminho aqui também. Que Deus te ajude e que, em tudo, seja feita a vontade d’Ele. O homem propõe, Deus dispõe. Que seja um caminho abençoado, que seja feita a vontade de Deus e o bem do nosso povo em todo este processo”, afirmou o padre.

Ao deixar Taquaral, Wilder seguiu para Goiânia para o primeiro grande ato político do dia. Na Praça Tamandaré, dividiu o palco com os integrantes da chapa e reforçou que a campanha será feita de forma conjunta, com presença nas ruas e diálogo com a população.

“A nossa chapa é uma só. A Ana Paula está comigo, o Gustavo Gayer e o Oséias Varão são os nossos candidatos ao Senado, e temos os nossos candidatos a deputado. Goiás vai ver esse time junto do primeiro ao último dia, ouvindo as pessoas e apresentando propostas para melhorar de verdade a vida dos goianos”, disse Wilder.

O candidato afirmou que a campanha pretende colocar no centro do debate os problemas que atingem diretamente a população e apresentar propostas para que o desenvolvimento do estado seja percebido também dentro da casa das famílias goianas.

“Goiás produz riqueza, trabalha e cresce, mas isso precisa chegar à mesa e à vida das pessoas. Vamos falar de saúde, de emprego, de oportunidade e de como fazer o governo funcionar melhor para quem mais precisa. A saúde de Goiás está na UTI, e uma das nossas primeiras tarefas é tirá-la de lá”, afirmou.

Wilder disse ainda que os próximos meses serão marcados por viagens pelo estado, encontros com a população e apresentação das propostas da chapa.

“Começamos com fé, com a nossa chapa unida e com um propósito muito claro: ouvir os goianos e mostrar o que queremos fazer para que a vida das pessoas melhore. É assim que vamos caminhar até o último dia”, concluiu.

Veja também: Candidaturas femininas perdem espaço no Brasil e em Goiás

Redação Tribuna do Planalto

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