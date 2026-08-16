”Entorno do DF foi transformado”, afirma Daniel Vilela ao abrir campanha em Águas Lindas

O governador e candidato à reeleição pela coligação Pra Goiás Seguir em Frente, Daniel Vilela (MDB), iniciou neste domingo (16/8), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, as atividades de rua da campanha eleitoral. Ao lado do candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD), Daniel defendeu uma campanha baseada na apresentação de propostas e puxou uma carreata que reuniu 1,2 mil veículos pelas ruas do município. A agenda deste domingo teve início pela manhã, com a participação do governador em uma missa na Catedral Metropolitana de Goiânia.

A escolha do Entorno para o primeiro compromisso de rua também faz parte da estratégia política da coligação. Daniel conta com o apoio de todos os prefeitos da região e afirmou que a transformação dos municípios nos últimos anos explica o simbolismo de começar a campanha em Águas Lindas. “Nós estamos hoje iniciando a nossa primeira atividade aqui no Entorno de Distrito Federal porque tem um simbolismo de uma região que foi transformada, a região que as pessoas viviam maior dificuldade e hoje vivem felizes com a presença forte do serviço de qualidade do Governo de Goiás”, declarou.

Caiado também relacionou a escolha do Entorno às ações executadas durante sua passagem pela gestão estadual. O candidato à Presidência citou a ampliação da estrutura de saúde para uma população da região. “Aqui no Entorno tem uma população de 1,6 milhão de pessoas e não tinha um leito de UTI. Nós mudamos isso”, afirmou ao defender a continuidade do projeto político representado pela candidatura de Daniel Vilela.

Entre as ações citadas durante a passagem por Águas Lindas está o Hospital Estadual de Águas Lindas (Heal). A construção da unidade começou em 2005, mas permaneceu sem conclusão por anos. As obras foram retomadas em 2021 e o hospital foi inaugurado em 2024, durante a gestão de Caiado. A unidade passou a integrar a rede estadual de saúde e tornou-se uma das principais referências utilizadas pela base governista para apresentar as mudanças promovidas na prestação dos serviços públicos no Entorno.

Anfitrião da abertura da campanha de rua, o prefeito de Águas Lindas, Lucas Antonietti (União Brasil), reforçou seu apoio à reeleição de Daniel e associou a escolha do município à presença do Governo de Goiás na região. “Isso simboliza que a nossa região está sendo vista, como foi vista nos últimos mandatos do ex-governador Caiado. Essa é a prova que eles vão continuar trabalhando pelo nosso Entorno do DF”, afirmou. “Eu costumo dizer que aquilo que deu certo não pode mudar. Então, nós não precisamos fazer novas experiências e tenho convicção de que tudo que o governador Caiado fez, o Daniel continuou, deu certo, e vamos seguir em frente”, completou.

O presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Zé Délio (União Brasil), também vinculou seu apoio ao governador à continuidade das parcerias entre Estado e municípios. “Daniel Vilela é a continuidade do governo Caiado. Daniel tem dado sequência, juntamente com a primeira-dama Iara Vilela, trazendo ainda mais obras, mais investimentos. E é esse o sentimento do goiano, de continuar o desenvolvimento desse governo”, afirmou durante a mobilização.

Presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM) e prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor (União Brasil) afirmou que a relação do governador com as administrações municipais ajuda a explicar o apoio recebido entre os prefeitos. “Todas as ações dele nesses primeiros três meses como governador foram em parceria com os prefeitos, com as primeiras-damas, com os vereadores. Então, quem já viveu outras administrações, antes de Caiado e Daniel, sabe o quanto era difícil o acesso aos programas se você não fosse parceiro, se você não fosse aliado”, declarou.

Após a mobilização em Águas Lindas, Daniel Vilela seguiu com a caravana eleitoral pelo Entorno do Distrito Federal. O roteiro inclui Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental. O primeiro dia de campanha termina em Luziânia, onde a coligação programou um comício para o fim da tarde, com a participação de candidatos e lideranças da base.

“Meu grupo é o do bolsonarismo”