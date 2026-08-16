“Que possamos ter uma campanha fraterna e equilibrada”, afirma Daniel Vilela em primeiro ato de campanha

O governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB), ao lado da primeira-dama Iara Vilela e dos filhos, participou de missa na Catedral Metropolitana de Goiânia, neste domingo (16/8), primeiro dia oficial da campanha eleitoral de 2026. “Iniciamos nossa campanha hoje, na missa da nossa Catedral Metropolitana de Goiânia, recebendo as bênçãos de Deus. Que possamos ter uma campanha fraterna, tranquila, serena e equilibrada, discutindo os temas de relevância que a sociedade espera de nós”, afirmou. O governador estava acompanhado do ex-governador e candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) e da ex-primeira-dama e candidata ao Senado, Gracinha Caiado (União Brasil).

O momento de oração foi celebrado pelo pároco e vigário geral da Arquidiocese de Goiânia, padre Carlos Gomes Silva, e marcou o primeiro compromisso da agenda eleitoral de Daniel Vilela, em uma manifestação de fé e reflexão. A celebração trouxe mensagens de humildade e responsabilidade, em sintonia com o desejo manifestado por Daniel de que o debate eleitoral seja pautado pelos temas de interesse da sociedade. A presença na Catedral marca o início de uma nova jornada na vida pública do governador, que busca a reeleição.

Durante a homilia, padre Carlos Gomes ressaltou que fé, humildade e sabedoria precisam caminhar juntas e se traduzir em atitudes concretas. “Sem humildade não se alcança a sabedoria.

Sem a sabedoria não se contempla a face de Deus”, afirmou. Ao falar sobre o testemunho cristão, o sacerdote também destacou que a vida não deve ser somente discurso. “Se não vier acompanhado do testemunho, não passa de discurso vazio que não contribuirá em nada para nosso crescimento e dos outros”, pontuou.

Ao final da cerimônia religiosa, Daniel foi chamado ao altar pelo padre Carlos para uma oração. Diante do altar, recebeu a bênção, em um gesto marcado pela fé e pela confiança em Deus para os caminhos que se abrem. “Que sejam revestidos da sua graça, da sua bênção, da sua proteção. Não permita que nada lhes falte. Que sejam sempre inspirados pela sua santa presença”, disse padre Carlos.

Ao deixar a Catedral, Daniel falou sobre o significado de iniciar o dia de trabalho com um momento de oração e sobre aquilo que pediu a Deus para os próximos meses. “Que possamos ter as bênçãos de Deus para que a gente possa ter saúde e força para essa discussão tão importante para o futuro do nosso estado e do nosso país”, destacou o emedebista.

No primeiro dia da campanha à Presidência da República, Caiado pediu proteção. “Uma data importante para nós, um momento em que nós comemoramos na Igreja Católica a Assunção da Virgem Maria. Pedi a ela que interceda muito por nós e que guie nossos passos com responsabilidade”, afirmou o ex-governador.

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