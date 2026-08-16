Bombeiros combatem incêndios em veículos em Pontalina e Caldas Novas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), por meio do Destacamento Bombeiro Militar de Pontalina, foi acionado pelo Centro de Operações de Bombeiros de Morrinhos (COB Morrinhos), às 15h31 deste sábado (15/08/2026), para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na GO-215, na altura do km 20, no município de Pontalina. Para a ocorrência, foram empenhados quatro bombeiros militares, com o apoio de uma Viatura de Salvamento Avançado (ASA) e um Caminhão de Combate a Incêndio Florestal (ABTF).

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um veículo completamente tomado pelas chamas. O incêndio também havia atingido a vegetação às margens da rodovia, dando início a um foco de incêndio florestal. Diante da situação, as equipes foram divididas para atuar simultaneamente no combate às chamas do automóvel e na contenção do fogo na vegetação.

Durante o atendimento, os bombeiros enfrentaram dificuldades provocadas pelo intenso fluxo de transeuntes e veículos nas proximidades da ocorrência. Apesar dos obstáculos e da necessidade de atuar em duas frentes de combate, as equipes conseguiram controlar e extinguir o incêndio no veículo e debelar os focos que atingiam a vegetação às margens da GO-215.

Após a conclusão dos trabalhos e a eliminação dos focos de incêndio, as equipes retornaram ao quartel. A atuação do CBMGO foi fundamental para conter as chamas e evitar que o incêndio na vegetação se propagasse para áreas adjacentes.

Caldas Novas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), por meio da 9ª Companhia Independente/9º Batalhão de Bombeiros Militar, em Caldas Novas, foi acionado às 20h deste sábado (15/08/2026) para atender uma ocorrência de incêndio em um veículo de passeio, na Avenida Caminho do Lago, no Residencial Caminho do Lago, em Caldas Novas. Não houve registro de vítimas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio já havia sido controlado pelo próprio condutor do veículo. A equipe realizou uma inspeção detalhada no automóvel para verificar as condições de segurança e identificar possíveis focos remanescentes.

Na sequência, os militares efetuaram o rescaldo, procedimento destinado a eliminar pontos de calor que poderiam provocar uma reignição. Após a conclusão dos trabalhos e a confirmação de que não havia mais riscos relacionados ao incêndio, o veículo permaneceu aos cuidados do condutor, que também é o proprietário.

Para o atendimento, foram empenhados três bombeiros militares, com o apoio de um Caminhão de Combate a Incêndio (ABT) e uma Viatura de Salvamento Avançado (ASA). A atuação rápida da guarnição permitiu a realização dos procedimentos de segurança e a eliminação de possíveis focos remanescentes, sem registro de vítimas.

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