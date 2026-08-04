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CNH pelo WhatsApp? Goianos já podem renovar o documento pelo celular

Atendimento também oferece segunda via simplificada da identidade, consulta de licenciamento ambiental e acesso à Ouvidoria; saiba qual número adicionar


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 04/08/2026 - 17:30

CNH pelo WhatsApp? Goianos já podem renovar o documento pelo celular
(Imagem: Reprodução)

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou mais fácil para os goianos. Desde esta terça-feira (4), o procedimento pode ser iniciado diretamente pelo WhatsApp, sem que o cidadão precise acessar diferentes páginas ou aplicativos para dar entrada na solicitação.

O novo canal também permite solicitar a segunda via simplificada da Carteira de Identidade Nacional (CIN), consultar processos de licenciamento ambiental, registrar manifestações na Ouvidoria e pesquisar serviços públicos com o auxílio de inteligência artificial.

Para utilizar a ferramenta, o cidadão deve salvar o número (62) 3201-8700 nos contatos do celular e iniciar uma conversa pelo WhatsApp. O próprio assistente virtual apresentará as opções disponíveis e orientará o usuário durante o atendimento.

A segunda via simplificada da CIN poderá ser solicitada somente por quem emitiu o documento nos últimos cinco anos. Dependendo da situação do cidadão e do tipo de procedimento, poderá haver necessidade de atendimento presencial.

Veja os serviços disponíveis

Nesta primeira etapa, o canal oferece acesso a cinco funcionalidades:

  • Renovação da Carteira Nacional de Habilitação;
  • Segunda via simplificada da Carteira de Identidade Nacional;
  • Consulta de licenciamento ambiental;
  • Registro de manifestações na Ouvidoria;
  • Consulta de serviços públicos com inteligência artificial.

A Carteira de Identidade Nacional e a CNH estão entre os documentos que mais geram solicitações nos canais de atendimento do Estado. Mensalmente, Goiás registra cerca de 100 mil pedidos relacionados à CIN e mais de 45 mil solicitações referentes à habilitação.

Tudo será resolvido pelo WhatsApp?

A conclusão do procedimento dependerá do serviço e da situação de cada usuário. Quando todas as etapas puderem ser realizadas digitalmente, a solicitação será concluída dentro do próprio WhatsApp.

Se houver necessidade de coleta biométrica, apresentação presencial ou retirada de documentos, o assistente virtual informará quais são os próximos passos. Quando aplicável, a plataforma também realizará o agendamento e enviará notificações para que o cidadão acompanhe o andamento do pedido.

A ferramenta utiliza inteligência artificial e está conectada aos sistemas de diferentes órgãos do Governo de Goiás. Essa integração permite reunir solicitações, consultas e acompanhamento de processos em um único canal.

O projeto é coordenado pelas secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Administração (Sead). A primeira etapa também conta com a participação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Número do atendimento: (62) 3201-8700.

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Redação Tribuna do Planalto

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