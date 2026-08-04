Justiça

Daniel Vorcaro contrata novo advogado e pode reabrir chance de delação

Daniel Vorcaro contrata criminalista Daniel Bialski para reforçar defesa e reabrir chance de delação premiada no caso Banco Master


Fábio Prado Por Fábio Prado em 04/08/2026 - 18:12

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Daniel Vorcaro contrata novo advogado e pode reabrir chance de delação - Foto: O Globo

Criminalista Daniel Bialski, que já defendeu Michelle Bolsonaro, Sérgio Cabral e Carla Zambelli, se junta à equipe do ex-banqueiro; movimentação reacende expectativas sobre acordo.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro contratou o advogado paulista Daniel Bialski para reforçar a defesa no âmbito da Operação Compliance Zero . Bialski passa a atuar ao lado do atual defensor Sérgio Leonardo, que está desde o início do caso . A informação é do blog do Caio Junqueira, da CNN Brasil.

Embora a contratação não signifique um movimento imediato, o novo reforço no time jurídico reabre espaço para uma eventual delação premiada. Bialski vai avaliar o caso e estudar a possibilidade de uma nova proposta de colaboração com as autoridades.

Bialski é um criminalista com trânsito no Supremo Tribunal Federal (STF) . Sua contratação é vista como uma tentativa de destravar negociações e melhorar o diálogo com o gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master na corte . O advogado já defendeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e a deputada federal Carla Zambelli.

A movimentação ocorre após outras duas propostas de delação de Vorcaro terem sido rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República . O ex-banqueiro está preso preventivamente desde março de 2026 e foi transferido para uma cela especial no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”.

Utilidade pública

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por supostos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. Cidadãos que tenham informações sobre crimes financeiros ou corrupção podem denunciar à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal. O andamento de processos judiciais pode ser acompanhado pelos sistemas de consulta processual do STF e da Justiça Federal.

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Fábio Prado

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