Justiça

PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono

PF encontra em celular de Daniel Vorcaro emendas apresentadas por Efraim Filho ao projeto de lei do carbono; senador nega contato com banqueiro


Fábio Prado Por Fábio Prado em 31/07/2026 - 18:34

PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbonoPF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono
PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono - Foto: Pedro França/Agência Senado

Banqueiro acompanhava propostas que considerava “fundamentais” para o mercado regulado; senador nega contato e diz que emendas não foram aprovadas.

A Polícia Federal encontrou no celular do banqueiro Daniel Vorcaro diálogos que demonstram seu interesse em projetos de lei sobre créditos de carbono que tramitaram no Senado. O Banco Master e a família Vorcaro tinham negócios na área, o que justificava a atenção do banqueiro a alterações legislativas sobre o tema .

Em 22 de outubro de 2023, José Antonio Ramos Bittencourt, identificado como “José Antonio Carbono”, enviou a Vorcaro os arquivos das emendas 26, 27 e 28 ao Projeto de Lei 412/2022. As propostas haviam sido protocoladas formalmente pelo senador Efraim Filho (PL-PB) em 20 de setembro de 2023 . As emendas foram descritas na mensagem como “fundamentais” para o texto em discussão no Congresso .

O relatório da PF não identificou nenhuma conversa de Efraim com Vorcaro, nem atuação do banqueiro na elaboração das emendas . Procurado, o senador afirmou que as emendas foram elaboradas muito antes do diálogo citado, disse que nunca teve contato com o banqueiro e que suas propostas seriam relevantes para a regulação do mercado, mas que não foram aprovadas .

O conteúdo consta de relatório da PF tornado público nesta quinta-feira (30) pelo ministro André Mendonça, do STF . O documento integra o inquérito que apura possíveis relações entre interesses do Banco Master e a atuação parlamentar do senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo da nona fase da Operação Compliance Zero . Wagner foi relator do PL 412 por menos de um mês em 2022 e nega irregularidades .

O relatório policial indica que Vorcaro acompanhava propostas que considerava estratégicas para um projeto privado de geração e comercialização de créditos de carbono, tratado em mensagens como “nosso projeto” . Não há prova de que o banqueiro tenha participado da elaboração das emendas .

A PF investiga se o Banco Master e seus controladores buscaram influenciar a legislação sobre créditos de carbono para beneficiar negócios próprios . Cidadãos podem denunciar crimes como tráfico de influência e corrupção ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal. A tramitação de projetos de lei pode ser acompanhada pelo site do Senado Federal, onde estão disponíveis os textos, emendas e pareceres.

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Fábio Prado

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