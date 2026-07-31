PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono

Banqueiro acompanhava propostas que considerava “fundamentais” para o mercado regulado; senador nega contato e diz que emendas não foram aprovadas.

A Polícia Federal encontrou no celular do banqueiro Daniel Vorcaro diálogos que demonstram seu interesse em projetos de lei sobre créditos de carbono que tramitaram no Senado. O Banco Master e a família Vorcaro tinham negócios na área, o que justificava a atenção do banqueiro a alterações legislativas sobre o tema .

Em 22 de outubro de 2023, José Antonio Ramos Bittencourt, identificado como “José Antonio Carbono”, enviou a Vorcaro os arquivos das emendas 26, 27 e 28 ao Projeto de Lei 412/2022. As propostas haviam sido protocoladas formalmente pelo senador Efraim Filho (PL-PB) em 20 de setembro de 2023 . As emendas foram descritas na mensagem como “fundamentais” para o texto em discussão no Congresso .

O relatório da PF não identificou nenhuma conversa de Efraim com Vorcaro, nem atuação do banqueiro na elaboração das emendas . Procurado, o senador afirmou que as emendas foram elaboradas muito antes do diálogo citado, disse que nunca teve contato com o banqueiro e que suas propostas seriam relevantes para a regulação do mercado, mas que não foram aprovadas .

O conteúdo consta de relatório da PF tornado público nesta quinta-feira (30) pelo ministro André Mendonça, do STF . O documento integra o inquérito que apura possíveis relações entre interesses do Banco Master e a atuação parlamentar do senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo da nona fase da Operação Compliance Zero . Wagner foi relator do PL 412 por menos de um mês em 2022 e nega irregularidades .

O relatório policial indica que Vorcaro acompanhava propostas que considerava estratégicas para um projeto privado de geração e comercialização de créditos de carbono, tratado em mensagens como “nosso projeto” . Não há prova de que o banqueiro tenha participado da elaboração das emendas .

A PF investiga se o Banco Master e seus controladores buscaram influenciar a legislação sobre créditos de carbono para beneficiar negócios próprios . Cidadãos podem denunciar crimes como tráfico de influência e corrupção ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal. A tramitação de projetos de lei pode ser acompanhada pelo site do Senado Federal, onde estão disponíveis os textos, emendas e pareceres.

LEIA MAIS:

Em votação histórica, Likud, partido de Netanyahu, aprova dissolução do parlamento de Israel

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas