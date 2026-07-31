Trump diz que Conselho da Paz chegou a acordo para desarmamento completo do Hamas em Gaza

Presidente dos EUA classificou o feito como “marco histórico”; Hamas confirma aceitação do plano, mas Israel ainda não aderiu formalmente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (30) que o chamado “Conselho da Paz” chegou a um acordo para o desarmamento completo do Hamas e de todos os outros grupos armados em Gaza . Em publicação na Truth Social, Trump classificou o feito como um “marco histórico” para a implementação de seu plano de 20 pontos e afirmou que o acordo será executado em fases .

Segundo Trump, à medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses se retirarão de Gaza. Uma Força Internacional de Estabilização atuará ao lado de uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade pela segurança do território . O presidente afirmou que o acordo é “um passo crítico para que Gaza finalmente seja governada por um novo governo palestino” . Ele agradeceu aos mediadores Egito, Catar e Turquia pelos esforços .

O Hamas confirmou à AFP e à BBC que aceitou o plano do Conselho da Paz para se desarmar completamente e que uma declaração oficial será divulgada em breve . Um alto dirigente do Hamas disse que um acordo foi alcançado sobre a questão das armas e para a retirada gradual das forças israelenses de Gaza . O Comitê Nacional de Administração de Gaza (NCAG), um órgão tecnocrático palestino, supervisionará o processo de armazenamento das armas do Hamas .

No entanto, o apoio de Israel ao acordo permanece incerto. Autoridades americanas afirmaram que Israel está “muito cético” quanto ao desarmamento do Hamas . Um representante israelense disse à Reuters que, antes do anúncio de Trump, Israel havia rejeitado uma proposta . Segundo ele, “Israel exige o desarmamento completo do Hamas, incluindo a retirada de armas de Gaza e a desmilitarização total da Faixa como pré-condição para qualquer processo” . Trump, no entanto, afirmou nesta sexta-feira (31) que Israel está “muito feliz” com o acordo .

Em Gaza, a população recebeu o anúncio com ceticismo. Após anos de cessar-fogos fracassados, muitos palestinos estão menos interessados nos detalhes das negociações do que em saber se este acordo realmente colocará fim à guerra e permitirá o retorno das famílias deslocadas .

O anúncio do acordo de desarmamento do Hamas, ainda não confirmado por Israel, ocorre em meio ao conflito que já dura quase três anos e tem causado milhares de mortes de civis palestinos . A comunidade internacional, incluindo a ONU, tem documentado violações do direito internacional humanitário no conflito. Cidadãos podem acompanhar os desdobramentos por meio de veículos de imprensa internacionais. Denúncias de violações de direitos humanos podem ser encaminhadas ao Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH).

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