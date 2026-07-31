Brasil

Crescimento do tráfico humano no Brasil acende alerta para aliciamento digital e exploração sexual

Tráfico de pessoas cresce 33% no Brasil em 2025; exploração sexual quadruplica e supera trabalho escravo como principal finalidade do crime


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 31/07/2026 - 18:18

Crescimento do tráfico humano no Brasil acende alerta para aliciamento digital e exploração sexual - Foto: Reproduçao/ Internet

Dados do Relatório Nacional de 2025 mostram aumento de 33% nos casos; exploração sexual quadruplicou e se torna a principal finalidade do crime.

O tráfico de pessoas no Brasil registrou um aumento de 33% no número de vítimas entre 2024 e 2025, segundo o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, lançado em julho de 2026 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com o UNODC. O levantamento aponta que mulheres representam 53,6% dos casos registrados e 71,8% das vítimas atendidas pelo SUS são pessoas pretas e pardas.

De acordo com a coordenadora-geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, Marina Bernardes de Almeida, o tráfico humano no Brasil está ligado principalmente à exploração sexual, ao trabalho análogo à escravidão, à servidão, à adoção ilegal e à remoção de órgãos . Os dados do relatório indicam que a exploração sexual praticamente quadruplicou em relação ao ano anterior, tornando-se a principal finalidade identificada nos inquéritos da Polícia Federal (43% dos casos) pela primeira vez, superando o trabalho escravo.

O Camboja foi o principal país de destino de brasileiros traficados, com 52% dos casos, seguido por Israel, Itália, Bélgica e Albânia . Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, o Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas pela prática de tráfico humano e contrabando de migrantes.

A coordenadora alerta que o crime permanece invisibilizado e que as formas de aliciamento passaram a ocorrer cada vez mais no ambiente digital, por meio de aplicativos, plataformas e sistemas de localização . A internet é apontada como o principal meio de aliciamento identificado no país, mencionada por 78% das instituições consultadas, com destaque para redes sociais em 52% dos casos voltados à exploração sexual . A orientação é desconfiar de promessas de emprego ou oportunidades consideradas boas demais para ser verdade e sempre buscar informações antes de aceitar propostas que envolvam deslocamentos ou trabalho.

Denúncias de tráfico de pessoas podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 (Direitos Humanos) e pelo Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher). Para brasileiros no exterior, a orientação é buscar a Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores. O Serviço de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal também recebe denúncias pelo e-mail [email protected] . Suspeitas de aliciamento em redes sociais, promessas de trabalho fácil ou propostas que envolvam deslocamentos para o exterior devem ser reportadas imediatamente.

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