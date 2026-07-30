Chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul atinge pico nesta madrugada

Fenômeno poderá ser observado a olho nu entre a noite de quinta e a madrugada de sexta, com até 25 meteoros por hora.

A última grande chuva de meteoros de julho poderá ser observada no céu brasileiro entre a noite desta quinta-feira (30) e a madrugada de sexta-feira (31). A Delta Aquáridas do Sul atingirá o pico de atividade, com expectativa de até 25 meteoros por hora em condições favoráveis, segundo a Agência Espacial Brasileira (AEB).

O fenômeno, popularmente conhecido como “estrelas cadentes”, ocorre todos os anos. Pequenos fragmentos deixados por cometas entram na atmosfera terrestre em alta velocidade e se desintegram, formando os riscos luminosos no céu. A maior parte desses fragmentos tem tamanho semelhante ao de um grão de areia ou de uma ervilha e se desintegra antes de alcançar o solo.

A chuva recebe o nome da constelação ou da estrela próxima ao ponto de origem aparente dos rastros luminosos. No caso da Delta Aquáridas do Sul, o radiante fica próximo da estrela Delta Aquarii, na constelação de Aquário. O termo “Sul” diferencia essa chuva da Delta Aquáridas do Norte, que é menos intensa.

Para observar a chuva, a recomendação é procurar um local escuro, distante da iluminação das cidades. O observador deve olhar em direção à constelação de Aquário, ponto de onde os meteoros parecem surgir. Não é necessário utilizar telescópios ou binóculos, já que o fenômeno pode ser visto a olho nu.

O brilho da Lua cheia pode dificultar a visualização dos meteoros menos luminosos. Ainda assim, os mais intensos devem permanecer visíveis. Como a atividade da chuva oscila de forma natural, o momento de maior intensidade pode variar.

Para observar a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul, procure um local escuro, longe das luzes da cidade, e olhe para a constelação de Aquário a partir do pôr do sol desta quinta-feira (30). Não é necessário telescópio ou binóculo. O fenômeno será mais visível em áreas rurais ou com pouca poluição luminosa.

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