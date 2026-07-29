Anac limita venda de passagens aéreas da Flybondi no Brasil

Agência adotou medida cautelar após cancelamento de 79% dos voos da companhia argentina entre 1º e 27 de julho.

A comercialização no Brasil de passagens aéreas da companhia argentina Flybondi foi limitada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a partir desta quarta-feira (29). A medida cautelar foi tomada para evitar prejuízos aos passageiros, após o cancelamento de 79% dos voos pela empresa entre os dias 1º e 27 de julho .

A decisão foi tomada após a Anac identificar indícios de deterioração da capacidade operacional da companhia e riscos de prejuízos aos passageiros . A fiscalização também identificou uma redução significativa das operações da empresa no Brasil e um aumento de reclamações . Os passageiros relataram dificuldades nos canais de comunicação, problemas com reembolsos, alterações de voos e falhas na assistência .

A companhia está impedida imediatamente de comercializar passagens para os novos destinos nacionais Florianópolis, Maceió e Salvador . Também não poderá ofertar novos destinos, frequências ou operações no Brasil . A partir do dia 3 de agosto, será suspensa a comercialização de bilhetes para a rota Buenos Aires – Rio de Janeiro (Galeão) .

As restrições poderão ser revistas ou revogadas caso a empresa demonstre a adoção de medidas capazes de restabelecer a regularidade de suas operações . A Flybondi continua obrigada a cumprir as determinações da Anac de reacomodação gratuita ou reembolso integral em até sete dias, nos casos de novos cancelamentos de voos .

Passageiros afetados por cancelamentos de voos da Flybondi têm direito à reacomodação gratuita ou reembolso integral em até sete dias. Os canais de atendimento da empresa são o telefone 0800-000-0425 (segunda a sábado, das 8h às 18h) e o site oficial. Caso o problema não seja resolvido, o passageiro deve registrar uma reclamação na Anac para acompanhamento do caso.

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