Jared Leto é acusado de crimes sexuais por quatro mulheres em documentário

Ator e vocalista do Thirty Seconds to Mars teria cometido os supostos abusos entre 2002 e 2016, quando as vítimas eram adolescentes.

O ator e cantor Jared Leto, vencedor do Oscar e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, foi acusado de conduta sexual criminosa por quatro mulheres em um documentário da BBC . Os episódios teriam ocorrido quando as vítimas eram adolescentes, entre 2002 e 2016, período em que Leto tinha entre 30 e pouco mais de 40 anos . Ele tem hoje 54 anos.

Uma das mulheres afirma ter sofrido abuso sexual no banheiro de um motel quando tinha 17 anos . Outra diz que Leto a ameaçou de abuso sexual após ficar sozinha com ele em um quarto de hotel, quando ela tinha 19 anos . Uma terceira relata ter mantido relações sexuais com o artista na Califórnia aos 17 anos, o que seria classificado como estupro de vulnerável, e afirma que ele minimizou uma conversa sobre a idade de consentimento . A quarta denunciante afirma ter sido aliciada por Leto, que fez repetidas ligações de teor sexual para ela quando tinha 16 anos . Posteriormente, ela recebeu um acordo de confidencialidade, mas recusou assinar .

Ao todo, dez mulheres deram depoimentos para o documentário “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” . Nove delas compartilharam suas histórias publicamente pela primeira vez . Em matéria, a BBC afirma ter corroborado vários dos relatos com amigos e familiares que foram informados sobre os encontros na época, além de ter acesso a fotos e mensagens que sustentam as versões . Dois homens que trabalharam com a banda de Leto também relataram o desconforto da equipe com a forma como ele interagia com garotas adolescentes .

Em comunicado, Leto negou as acusações. “Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absolutamente e categoricamente falsas” . As acusações não são inéditas. Em 2025, a DJ Allie Teilz afirmou ter sido agredida por ele aos 17 anos, e outras mulheres vieram a público. No mesmo ano, nove mulheres acusaram Leto de conduta sexual imprópria em reportagem do veículo Air Mail, o que ele negou .

Vítimas de violência sexual podem buscar ajuda pelo Ligue 180, canal gratuito e anônimo do governo federal para orientações sobre como denunciar e acessar a rede de proteção. Em casos de crime, o registro de boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia é recomendado para abertura de investigação.

LEIA MAIS:

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas