Aprovados no processo seletivo da Educação têm até esta quinta-feira (30) para apresentar documentação

Candidatos convocados na primeira chamada devem comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas em Anápolis para não perderem a vaga.

Os candidatos convocados na primeira chamada do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Anápolis para a rede municipal de ensino têm até esta quinta-feira (30) para apresentar a documentação necessária para admissão. Quem não cumprir o prazo perderá a vaga.

Nesta primeira convocação, foram chamados 50 candidatos para o cargo de Professor P-III e 57 candidatos para o cargo de Auxiliar de Educação. Para garantir a contratação, é preciso comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Governo, localizada na Avenida Brasil, nº 200, Térreo, Centro (antigo Centro Administrativo), nesta quinta-feira (30), das 8h30 às 16h30.

Os candidatos devem portar toda a documentação exigida no edital. Entre os documentos obrigatórios estão fotocópias autenticadas da Cédula de Identidade (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF), da certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio, além do CPF do cônjuge, para candidatos casados.

Também deverão ser apresentados título de eleitor, certificado de reservista ou de dispensa de incorporação (para candidatos do sexo masculino), comprovante de endereço atualizado com CEP, RG e CPF dos filhos menores de 21 anos, inscrição no PIS/PASEP, diploma de conclusão do ensino médio e das demais habilitações exigidas para o cargo, além de conta-salário da Caixa Econômica Federal, na operação 3700.

Outros documentos exigidos incluem comprovante de situação cadastral no CPF, declaração de vínculo funcional com outro órgão público ou de empregos privados, declaração de bens e valores ou declaração negativa de bens, e declaração de que o candidato não sofreu penalidade incompatível com nova investidura em cargo público.

Também fazem parte da lista declaração de disponibilidade de horários para o serviço público, autodeclaração étnico-racial, certidões negativas cível e criminal da Justiça Estadual dos locais onde residiu nos últimos cinco anos, certidão negativa criminal e cível da Justiça Federal, certidão de quitação eleitoral e certidão negativa criminal da Justiça Eleitoral, além do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Nomes dos convocados

Para o cargo de Professor P-III, foram convocados: Luciane Martins da Silva Oliveira, Márcia Margarida Moreira Nunes, Kayck Fernandes Rocha e Silva, Saulo Ferreira de Oliveira, Paulo Roberto Queiroz Silvestre Junior, Adriana Vilaça Nigri de Oliveira, Bruna Ribeiro Rocha Silva, Fátima Vaz dos Santos Silva, Isabela Nunes Carneiro, Valéria Constante, Luci Lourêdo Guiaes e Lima, Ana Carolina Fernandes Lima, Cleia Ferreira da Silva Oliveira, Jerlane de Almeida Silva Luís, Carolina da Silva Ferreira, Michelle Solano Ramos Barbaresco, Dilma Batista Tavares, Cireya de Oliveira Araújo, Aparecida do Socorro Fernandes de Souza Borges, Laís da Rocha Santos, Juliêta Patrícia Bolina, Wania Moyses dos Santos, Maristela Ferreira Branquinho, Roselita dos Anjos Jesus Silva, Cristiane Soares Ribeiro Mendes, Robevaldo Santos Sousa, Sara Michele Pereira, Waleska Geraldes Juvencio Silva Magalhães, Maria Viviane Cabral Orlando, Raquel Oliveira de Almeida, Joelma de Sousa Gomes Sepulveda, Vanessa Teodora Mendes de Carvalho, Alcione Patrícia da Silva Batista Oliveira, Laura Cristina Rosa Cunha, Melyse Keila Pereira Soares, Lucas Alves Rezende, Fabíola Barbosa de Sousa, Rosana Latifa Dias, Andreia Cassia de Almada, Ana Regina Teixeira de Olinda, Maria Eduarda Sales Aziz, Nayara Maria Lima Silva, Anita Marfrisa de Carvalho Santos, Maria Reginalda Nunes de Sousa, Elizabeth Rodrigues Marchet, Jailma Jardim Pereira Silva, Sandra Cleia de Almeida, Keila Maria Rezende, Tatiane Felix da Silva Oliveira e Deise da Fonseca Marques.

Para o cargo de Auxiliar de Educação, foram convocados: Leonardo Eugênio Rocha Lima, Simone Pereira da Silva, Fernanda Mota Lira dos Santos, Ana Paula Vieira Martins, Ravila Ruscalle Machado Moreira, Alex de Brito Paula, Thais Lima Mamede, Fabiana Nara de Jesus Garces Freitas, Luana Lorena da Conceição Nazario Ribeiro, Mariele Viana Rosa Rosa, Camila Gonçalves Brauna, Raquel Brito Ferreira de Azevedo, Jéssica Suzy de Oliveira Maia, Silene Martins da Cunha, Alex de Lima Pacheco, Irene Oliveira Dias Silva, Vanessa Ribeiro Melo, Aline Levindo Mudesto, Carliane Araújo da Silva, Lucas Vinicios Justino da Costa, Gilcelene de Oliveira, Márcia Maria Osório, Eunice Maria Modesto Suzana, Ana Regina Silva, Norma Ribeiro dos Santos Souza, Naiany Maria da Costa, Débora Apparecida de Oliveira, Tauane da Silva Fonseca, Marielly Karla Felipe dos Santos, Luciana Assenção Sales Morais, Luciana Marques Menes, Márcia Rodriny Junior Pimenta, Ludmyla dos Santos Cabral Ferreira, Ana Amélia da Silva Pereira Resende, Bruna Tainara Costa Medeiros Andrade, Kamila Maria de Jesus Torres, Phernanda Gomes Garcia, Helliane Fernandes da Silva, Marly Alves de Oliveira Silva, Carolina Lima Pinheiro, Fabrícia de Araújo Vieira, Sara Silva do Carmo Santos, Ane Hellen Lopes Camargo, Jael Santos, Stefany Duarte de Oliveira Menezes, Maila Figueiró Castro, Ariaine Pereira Andrade, Maria Cleonice dos Santos Ferreira, Fernanda Moreira Peres, Jéssica Regina Matos Ribeiro, Cleide do Socorro Ribeiro Albuquerque, Shirley Selma Pereira Alves, Luciana de Jesus Sousa, Adriana Luiz Moreira Silva, Mirele Rezende da Mota Borges, Aline Abadia Medeiros Silva e Leidiane Ferreira dos Santos Lima.

Os candidatos convocados na primeira chamada devem comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Governo, na Avenida Brasil, nº 200, Térreo, Centro (antigo Centro Administrativo), em Anápolis, nesta quinta-feira (30), das 8h30 às 16h30. É obrigatório levar toda a documentação exigida no edital. O não comparecimento ou a falta de documentos implica na perda da vaga.

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