Lua Cheia dos Cervos ilumina o céu nesta quarta-feira; entenda o significado

Fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil; nome tem origem em tradição de povos indígenas da América do Norte.

A Lua Cheia de julho, conhecida popularmente como “Lua dos Cervos”, poderá ser observada nesta quarta-feira (29) em todo o Brasil. O fenômeno será visível a olho nu e não exige equipamentos de observação, segundo explicou o astrônomo e professor Emerson Roberto Perez.

De acordo com o especialista, o momento exato da fase cheia ocorrerá às 11h37, no horário de Brasília. Apesar disso, esse não será o melhor horário para acompanhar o evento, já que a Lua ainda estará abaixo da linha do horizonte. O nascimento da Lua varia conforme a localização, mas, em média, o satélite natural começa a surgir no horizonte por volta das 18h. É nesse período que as condições costumam ser mais favoráveis para apreciar o fenômeno.

O professor destaca que a observação pode ser feita sem telescópios ou binóculos.

“Essa lua cheia pode ser vista a olho nu, você não precisa de instrumentos, até porque a lua cheia, observada pelo telescópio, não é a melhor lua para se observar crateras, por causa da posição dos raios solares”, afirmou.

Para obter uma melhor visualização, a recomendação é procurar um local com o horizonte voltado para o leste e livre de obstáculos, como prédios, árvores ou montanhas. Isso permite acompanhar o momento em que a Lua surge. Emerson também chama atenção para um efeito visual bastante conhecido observado durante o nascimento do satélite. “Quando a lua está nascendo, nós temos uma sensação, uma ilusão óptica, de que ela é maior quando está ali na linha do horizonte nascendo, do que quando ela está bem alto sobre a nossa cabeça, mas isso é uma ilusão óptica”, explicou.

Origem do nome

A expressão “Lua dos Cervos” tem origem nos costumes de povos indígenas da América do Norte. Eles atribuíam denominações específicas à Lua cheia de cada mês com base em acontecimentos da natureza e da cultura local. O nome faz referência ao período em que os cervos iniciam o crescimento de uma nova galhada durante o mês de julho.

“O fenômeno ocorre no mês de julho, então os povos da América do Norte têm esse costume. Essa cultura de cada mês batizar a lua cheia com o nome de algo da cultura referente a eles. Como a gente já viu aí em outras épocas, é lua de morango”, explicou o professor Emerson.

Assim como outras luas cheias batizadas por essas tradições, a “Lua dos Cervos” não apresenta características astronômicas diferentes das demais fases cheias do ano. O nome está relacionado exclusivamente ao calendário cultural desses povos, que associavam cada lua cheia a fenômenos naturais observados em diferentes épocas.

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