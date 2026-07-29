Itaú Uniclass amplia acesso a salas VIP para cartões Black e Infinite

Clientes que atingirem o nível 5 do programa Minhas Vantagens terão direito a dois acessos gratuitos por ano à rede DragonPass.

O Itaú Uniclass anunciou a ampliação dos benefícios para clientes que possuem os cartões Mastercard Black ou Visa Infinite. A partir de janeiro de 2026, quem alcançar o nível 5 do programa Minhas Vantagens passa a contar com dois acessos gratuitos por ano às salas VIP da rede DragonPass.

A DragonPass está presente em mais de 1.400 lounges espalhados por aeroportos no Brasil e no exterior. Os espaços oferecem estrutura como wi-fi, áreas de descanso, alimentação e espaços de trabalho.

O acesso é totalmente digital e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do Itaú. Para utilizar o benefício, o cliente deve acessar o caminho: Menu > Pontos e Benefícios Itaú > Para sua viagem > Sala VIP. O sistema gera um QR Code que permite a entrada nos lounges sem necessidade de apresentar o cartão físico.

Cada cliente terá direito a dois acessos anuais, que podem ser utilizados pelo titular ou compartilhados com um acompanhante. A gestão do benefício, incluindo saldo disponível e regras de uso, também é feita pelo aplicativo.

O programa Minhas Vantagens é o programa de relacionamento gratuito do Itaú Uniclass. Ele é organizado em cinco níveis e oferece benefícios progressivos conforme o uso dos produtos e serviços do banco . A evolução vai desde descontos em produtos financeiros e isenção de tarifas até benefícios em lojas parceiras e serviços como aplicativos de delivery, transporte e streaming.

O novo benefício está sendo liberado gradualmente para os clientes que atingirem o nível 5 . Os cartões Itaú Uniclass Mastercard Black e Visa Infinite já oferecem outros diferenciais como programa de pontos com até 2,5 pontos por dólar e possibilidade de isenção de anuidade.

LEIA MAIS:

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas