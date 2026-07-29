Cidades

Havan inaugura segunda loja de 2026 em Goiás, saiba onde será a próxima unidade


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 29/07/2026 - 13:00

Havan loja Goiás

A Havan abre em um mês a nova megaloja de Caldas Novas (GO), no dia 29 de agosto. Localizada na rodovia GO-139, a nova unidade é a quinta filial da rede em Goiás e integra o plano de expansão da varejista, que em 2026 celebra 40 anos história.

O dono da Havan, Luciano Hang, estará presente no dia da inauguração e celebra a construção dessa nova megaloja. “Vamos fazer uma filial linda, grande e com mais e 350 mil itens para os nossos clientes. A população de Caldas Novas pode esperar uma loja confortável, com estacionamento, praça de alimentação e Estátua da Liberdade”, afirma o empresário.

A nova filial ainda está em construção e terá cerca de 10 mil metros quadrados de área construída. A estrutura segue o padrão da marca, com fachada inspirada na Casa Branca. Ela conta com diversos setores, como cama, mesa e banho, utilidades domésticas, vestuário, eletro, ferramentas e muito mais.

Para o atendimento, a Havan contratou 200 novos colaboradores que estão em treinamento em outra filial da cidade. “Promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil faz parte do nosso propósito. Onde a nossa empresa chega gera emprego e renda para centenas de famílias”, explica o empresário.

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