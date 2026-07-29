Programa Sukatech oferece 206 vagas gratuitas para cursos de tecnologia

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio do Programa Sukatech, está com inscrições abertas para 206 vagas gratuitas em cursos de qualificação na área de tecnologia. As oportunidades são destinadas aos municípios de Anápolis, Bela Vista de Goiás e Cidade Ocidental. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de agosto, data prevista para o início das aulas, pelo link abre.go.gov.br/sukatech. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 99849-1513.

Pessoas com idade mínima de 12 anos podem se inscrever e metade das vagas é destinada ao público feminino, com o objetivo de ampliar a participação das mulheres na área de tecnologia. Os cursos oferecidos são de Informática Básica e de Manutenção de Computadores e Celulares, com aulas presenciais e turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno, conforme a demanda de inscritos.

O Programa Sukatech visa inclusão digital, qualificação profissional e o reaproveitamento de resíduos eletroeletrônicos. Além da oferta de cursos, o programa incentiva o descarte ambientalmente adequado de equipamentos e a recuperação de computadores para utilização em ações de interesse social.

Vagas por município

Anápolis – Laboratório Sukatech localizado no Centro de Formação Profissional (Cenfor), na Avenida do Estado, Quadra 40, Recanto do Sol

Informática Básica – 40 vagas

Manutenção de Computadores e Celulares – 40 vagas

Bela Vista de Goiás – Laboratório Sukatech localizado no Centro de Desenvolvimento Econômico (CDE), na Avenida Gílson de Souza

Informática Básica – 30 vagas

Manutenção de Computadores e Celulares – 30 vagas

Cidade Ocidental – Laboratório Sukatech localizado na Casa do Artesão, Rua 8, Quadra 12, Área Especial, Parque Nova Friburgo B

Informática Básica – 36 vagas

Manutenção de Computadores e Celulares – 30 vagas