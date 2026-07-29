BNDES libera R$ 100 milhões para modernizar produção de medicamentos em fábrica de Anápolis

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 100 milhões para a modernização da produção de medicamentos genéricos na indústria farmacêutica Teuto, instalada em Anápolis, um dos principais polos do setor no país. Os recursos serão utilizados na aquisição de novos equipamentos e na atualização da linha de produção da fábrica.

O projeto prevê a reorganização dos fluxos de materiais e pessoas, adequações na estrutura da unidade e a integração de novas tecnologias aos sistemas já existentes. A expectativa é ampliar a eficiência operacional e aumentar a capacidade produtiva, especialmente na fabricação de medicamentos como antidiabéticos, descongestionantes oftalmológicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, protetores gástricos e anti-hipertensivos.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento fortalece a indústria farmacêutica nacional e contribui para ampliar a capacidade de produção de medicamentos no país.

“O financiamento contribuirá para a modernização da linha de produção da empresa e para o aumento da eficiência operacional da unidade, em linha com as iniciativas de apoio ao fortalecimento da capacidade industrial do setor farmacêutico”, afirmou.

Entre os investimentos previstos estão novos equipamentos para a linha de envase de colírios, sistemas de embalagem e compressão de comprimidos, além de tecnologias voltadas ao aprimoramento da qualidade e da produtividade.

A empresa informou que o aporte permitirá ampliar sua infraestrutura industrial e acelerar a adoção de novas tecnologias, reforçando a capacidade de atender à demanda nacional por medicamentos genéricos.

Localizada em Anápolis, a Teuto figura entre as maiores fabricantes de medicamentos genéricos do Brasil, com um portfólio de centenas de produtos destinados ao tratamento de diferentes doenças, incluindo diabetes, hipertensão, infecções, doenças respiratórias e problemas gastrointestinais.