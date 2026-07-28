Semad cobra ação imediata de transportadora após acidente com produtos químicos na BR-153

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) intensificou o monitoramento do acidente envolvendo uma carreta que transportava produtos químicos e pegou fogo na BR-153, nas proximidades de Professor Jamil, no sul de Goiás. O órgão informou que há risco de contaminação ambiental e confirmou que a empresa responsável pela carga ainda não havia adotado medidas de contenção até a tarde desta terça-feira (28).

O acidente ocorreu na segunda-feira (27), quando o incêndio atingiu o reboque da carreta. O motorista conseguiu desacoplar o cavalo mecânico antes que as chamas consumissem todo o veículo e não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo e realizou a limpeza da pista, enquanto equipes improvisaram pequenas barreiras para reduzir o escoamento de resíduos até um córrego da região.

Imagens registradas após o acidente mostram a água do córrego com coloração rosada, indicando possível contaminação por produtos químicos que vazaram da carga.

Em nota, a Semad informou que a carreta transportava substâncias perigosas, entre elas fenol, ácido sulfônico e ácido fosfórico, compostos que apresentam potencial risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos em caso de derramamento.

Segundo a secretaria, a transportadora, sediada em São Paulo, foi identificada e notificada para executar imediatamente ações de contenção, mitigação e recuperação dos danos ambientais. No entanto, até as 15h05 desta terça-feira, nenhuma medida efetiva, como a instalação de barreiras físicas para impedir que os contaminantes alcançassem os cursos d’água, havia sido adotada pela empresa.

Diante do risco ambiental, a Saneago suspendeu preventivamente a captação de água na área afetada. A Semad também recomendou a interrupção de todas as captações superficiais no Rio Dourados e no córrego Pernambuco, em todos os trechos localizados abaixo do ponto do acidente, até que análises comprovem a segurança da água.

Apesar da suspensão, a companhia informou que possui alternativas operacionais para manter o abastecimento público sem interrupções neste momento.

Equipes técnicas da Semad permanecem no local acompanhando a evolução da ocorrência, monitorando a qualidade da água e fiscalizando o cumprimento das determinações impostas à transportadora. A secretaria informou ainda que a análise da documentação da empresa e do motorista segue em andamento.

O órgão destacou que somente encerrará a ocorrência após a completa remediação dos danos ambientais e a comprovação de que a área afetada voltou a apresentar condições ambientais seguras.

A Semad também informou que acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável por ocorrências em rodovias federais. Segundo a secretaria, o órgão federal comunicou que não tinha condições de atuar no atendimento do caso.

O acidente

O incêndio ocorreu na tarde de segunda-feira (27), na BR-153, em Professor Jamil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo começou no reboque da carreta e o motorista conseguiu desacoplar o cavalo mecânico antes que as chamas atingissem todo o conjunto. Ele não ficou ferido.

Durante o atendimento da ocorrência, houve derramamento de produtos químicos, que atingiram um córrego afluente do Rio Dourados. Imagens registradas no local mostram a água com coloração rosada, indicando possível contaminação.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, realizou a lavagem da pista e instalou pequenas barreiras na canaleta pluvial para reduzir o escoamento dos resíduos. O acidente provocou congestionamento por mais de três horas na BR-153.

Segue a nota da Semad na íntegra:

A propósito do acidente que aconteceu com uma carreta que transportava produtos químicos na BR-153 na segunda-feira (27), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informa o que se segue: