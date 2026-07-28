Corpos de homem e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás

Vítimas desapareceram no Rio Maranhão, em Padre Bernardo; Cleino Ferreira, de 50 anos, e Cibelle Mavie, de 15 anos, estavam em um trecho do rio na região.

Os corpos de um homem de Campos Altos, em Minas Gerais, e da sobrinha dele foram encontrados no início da tarde desta terça-feira (28). As vítimas estavam desaparecidas desde por volta das 16h da segunda-feira (27). Elas se afogaram no Rio Maranhão, no município de Padre Bernardo, em Goiás.

As vítimas foram identificadas como Cleino Ferreira, de aproximadamente 50 anos, e a sobrinha dele, Cibelle Mavie, de 15 anos. De acordo com relatos iniciais de testemunhas, a menina teria começado a se afogar. O tio teria tentado salvá-la, mas também se afogou. Os dois desapareceram nas águas do rio.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para realizar as buscas. Uma equipe da unidade de Águas Lindas de Goiás atuou no local. Os corpos foram localizados no início da tarde de terça-feira.

A família de Cleino e Cibelle é natural de Campos Altos. A mãe da adolescente, que é irmã de Cleino, também é do município mineiro, mas reside atualmente no Distrito Federal. A garota também morava na capital federal. Os corpos das duas vítimas serão velados e sepultados em Campos Altos.

Em caso de afogamento, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Não entre na água para tentar salvar alguém sem saber as condições do local ou sem ter treinamento adequado. Jogue objetos flutuantes, como boias ou galhos, para a vítima se segurar enquanto aguarda o socorro. Mantenha sempre a supervisão de crianças e adolescentes próximo a rios, lagos e piscinas. Em Goiás, o Corpo de Bombeiros realiza ações preventivas e de resgate em balneários e rios durante todo o ano.

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