Cidades

Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás

Guardião, da Queijaria Terra Roxa, representa o estado na maior premiação de produtos lácteos artesanais do Brasil e reforça o protagonismo da produção goiana.


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 16:33

Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás
Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás - Foto: Divulgação

Produzido em Morrinhos, no sul de Goiás, o Guardião, da Queijaria Terra Roxa, conquistou um dos principais reconhecimentos da produção artesanal brasileira ao ser eleito o melhor queijo goiano no Prêmio Queijo Brasil 2026. O concurso, considerado o maior do segmento no país, reuniu centenas de produtores durante o Festival Nacional do Queijo, em Blumenau (SC), e premiou os melhores produtos lácteos artesanais do Brasil.

A conquista vai além da medalha. Ela evidencia a evolução da queijaria artesanal goiana, que nos últimos anos passou a disputar espaço com tradicionais polos produtores do país. O Guardião é resultado de um processo de produção cuidadoso, utilizando leite cru e maturação entre seis e doze meses em ambiente natural. A casca avermelhada, obtida com extrato natural de pau-brasil, tornou-se uma das características mais marcantes do queijo, que também chama atenção pela textura firme, presença de cristais e sabor complexo.

O histórico recente do produto demonstra que o reconhecimento não aconteceu por acaso. Além do prêmio conquistado agora no Prêmio Queijo Brasil, o Guardião também recebeu a medalha Super Ouro no Mundial do Queijo do Brasil, consolidando-se entre os principais queijos artesanais produzidos no país.

Na edição de 2026, o Prêmio Queijo Brasil registrou recorde de participação, com 583 produtores, representando 19 estados brasileiros e o Distrito Federal, que inscreveram 2.720 produtos. As amostras foram avaliadas às cegas por especialistas, que analisaram critérios como aparência, aroma, textura, equilíbrio e sabor. O concurso distribuiu 478 medalhas de ouro, 750 de prata e 459 de bronze, além de reconhecer os melhores produtos de cada estado.

Embora Minas Gerais tenha liderado o número de premiações, o resultado também evidenciou a expansão da produção artesanal em outras regiões do país. Em Goiás, o Guardião tornou-se o principal representante desse movimento, levando o nome do estado ao pódio nacional e mostrando que o Cerrado também produz queijos capazes de competir entre os melhores do Brasil.

LEIA MAIS: 

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Corpos de homem de MG e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás
Cidades

Corpos de homem e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás

28/07/2026
Sesc Centro abre matrículas para cursos de música, dança, teatro e circo em Goiânia
Cidades

Sesc Centro abre matrículas para cursos de música, dança, teatro e circo em Goiânia

28/07/2026
Zap da Prefeitura
Cidades

Atendimentos no Zap da Prefeitura serão temporariamente pausados; retomada será nesta quarta (29) às 12h

28/07/2026
Aeroporto de Goiânia
Cidades

De malas a notebooks: veja os objetos que mais ficam para trás no Aeroporto de Goiânia

28/07/2026
Prefeitura divulga novos postos de troca de alimentos por ingressos dos shows do Expoana 2026
Cidades

Prefeitura divulga novos postos de troca de alimentos por ingressos dos shows do Expoana 2026; saiba como retirar

28/07/2026
Corpos de homem de MG e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás
Cidades

Corpos de homem e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás

28/07/2026
Trump mantém tarifa de 50% por 1 ano a produtos brasileiros
Brasil

Trump mantém tarifa de 50% por 1 ano a produtos brasileiros

28/07/2026
Foto: Divulgação
Diversão e Arte

Murilo Gun apresenta “Fé no Flow” em Goiânia e Anápolis

28/07/2026
Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás
Cidades

Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás

28/07/2026
Pesquisa