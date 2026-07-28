Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás

Produzido em Morrinhos, no sul de Goiás, o Guardião, da Queijaria Terra Roxa, conquistou um dos principais reconhecimentos da produção artesanal brasileira ao ser eleito o melhor queijo goiano no Prêmio Queijo Brasil 2026. O concurso, considerado o maior do segmento no país, reuniu centenas de produtores durante o Festival Nacional do Queijo, em Blumenau (SC), e premiou os melhores produtos lácteos artesanais do Brasil.

A conquista vai além da medalha. Ela evidencia a evolução da queijaria artesanal goiana, que nos últimos anos passou a disputar espaço com tradicionais polos produtores do país. O Guardião é resultado de um processo de produção cuidadoso, utilizando leite cru e maturação entre seis e doze meses em ambiente natural. A casca avermelhada, obtida com extrato natural de pau-brasil, tornou-se uma das características mais marcantes do queijo, que também chama atenção pela textura firme, presença de cristais e sabor complexo.

O histórico recente do produto demonstra que o reconhecimento não aconteceu por acaso. Além do prêmio conquistado agora no Prêmio Queijo Brasil, o Guardião também recebeu a medalha Super Ouro no Mundial do Queijo do Brasil, consolidando-se entre os principais queijos artesanais produzidos no país.

Na edição de 2026, o Prêmio Queijo Brasil registrou recorde de participação, com 583 produtores, representando 19 estados brasileiros e o Distrito Federal, que inscreveram 2.720 produtos. As amostras foram avaliadas às cegas por especialistas, que analisaram critérios como aparência, aroma, textura, equilíbrio e sabor. O concurso distribuiu 478 medalhas de ouro, 750 de prata e 459 de bronze, além de reconhecer os melhores produtos de cada estado.

Embora Minas Gerais tenha liderado o número de premiações, o resultado também evidenciou a expansão da produção artesanal em outras regiões do país. Em Goiás, o Guardião tornou-se o principal representante desse movimento, levando o nome do estado ao pódio nacional e mostrando que o Cerrado também produz queijos capazes de competir entre os melhores do Brasil.

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