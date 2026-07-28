Diversão e Arte

Murilo Gun apresenta “Fé no Flow” em Goiânia e Anápolis

Palestra-espetáculo une humor, teatro e reflexões sobre criatividade, propósito e transformação pessoal


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 28/07/2026 - 16:41

Foto: Divulgação
"Fé no Flow" é uma palestra-espetáculo que une humor, teatro e histórias reais para inspirar reflexões sobre criatividade, propósito e transformação pessoal. Foto: Divulgação

O empreendedor, humorista e palestrante Murilo Gun desembarca em Goiás com o espetáculo “Fé no Flow”, que combina palestra, teatro, humor e histórias pessoais para provocar reflexões sobre criatividade, propósito e transformação. As apresentações acontecem no dia 12 de setembro, às 19h, no Teatro PUC – Campus 5, em Goiânia, e no dia 13 de setembro, às 18h, no Teatro Municipal de Anápolis.

Dirigido por Márcio Ballas, referência nacional em improvisação teatral, o espetáculo propõe uma experiência interativa em que o público é convidado a refletir sobre os desafios da vida contemporânea, o equilíbrio entre planejamento e improviso e a capacidade de transformar mudanças em oportunidades.

Ao longo da apresentação, Murilo Gun compartilha episódios marcantes de sua trajetória profissional e pessoal. O roteiro percorre diferentes fases de sua carreira, desde o empreendedorismo na área de tecnologia até a atuação na comédia, passando pelo universo da inovação, da criatividade e do desenvolvimento humano.

Pioneiro da internet no Brasil, Murilo fundou sua primeira startup ainda na adolescência e, anos depois, tornou-se um dos nomes de destaque do stand-up comedy nacional, com turnês pelo país, especial na Netflix e participações em programas de televisão. Em 2014, aprofundou seus estudos sobre inovação na Singularity University, no Vale do Silício, experiência que inspirou a criação da Keep Learning School, plataforma voltada ao desenvolvimento da criatividade.

Nos últimos anos, direcionou seu trabalho para palestras e retiros de liderança, aproximando temas ligados ao comportamento, consciência e desenvolvimento pessoal. Essa trajetória serve de base para “Fé no Flow”, espetáculo que reúne humor, storytelling e interação para estimular novas perspectivas sobre carreira, escolhas e projetos de vida.

Os ingressos estão à venda, com valores entre R$ 70 e R$ 220, conforme o setor escolhido e a modalidade de ingresso. Também há opção de ingresso social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue na entrada do evento.

Serviço

Fé no Flow – Goiânia

Data: 12 de setembro

Horário: 19h

Local: Teatro PUC – Campus 5

Ingressos: disponíveis no Ingresso Digital

Fé no Flow – Anápolis

Data: 13 de setembro

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Ingressos: disponíveis no Ingresso Digital

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

Leia também

Foto: Divulgação
Cultura

Espetáculo gratuito sobre educação financeira chega a Goiânia

28/07/2026
Garota Aparecida é Show define dez finalistas
Diversão e Arte

Garota Aparecida é Show define dez finalistas

27/07/2026
Clássicos do cinema brasileiro chegam ao Cine Cultura nesta semana
Cinema

Clássicos do cinema brasileiro chegam ao Cine Cultura nesta semana

24/07/2026
Festival une cerveja artesanal e black music em Pirenópolis
Diversão e Arte

Festival une cerveja artesanal e black music em Pirenópolis

24/07/2026
Goiânia recebe festival com hambúrguer à vontade por R$ 45 nesta quinta-feira (23)
Diversão e Arte

Goiânia recebe festival com hambúrguer à vontade por R$ 45 nesta quinta-feira (23)

22/07/2026
Corpos de homem de MG e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás
Cidades

Corpos de homem e sobrinha são encontrados após afogamento em Goiás

28/07/2026
Trump mantém tarifa de 50% por 1 ano a produtos brasileiros
Brasil

Trump mantém tarifa de 50% por 1 ano a produtos brasileiros

28/07/2026
Foto: Divulgação
Diversão e Arte

Murilo Gun apresenta “Fé no Flow” em Goiânia e Anápolis

28/07/2026
Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás
Cidades

Do coração do Cerrado ao pódio: queijo de Morrinhos é eleito o melhor de Goiás

28/07/2026
Pesquisa