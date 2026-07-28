Murilo Gun apresenta “Fé no Flow” em Goiânia e Anápolis

O empreendedor, humorista e palestrante Murilo Gun desembarca em Goiás com o espetáculo “Fé no Flow”, que combina palestra, teatro, humor e histórias pessoais para provocar reflexões sobre criatividade, propósito e transformação. As apresentações acontecem no dia 12 de setembro, às 19h, no Teatro PUC – Campus 5, em Goiânia, e no dia 13 de setembro, às 18h, no Teatro Municipal de Anápolis.

Dirigido por Márcio Ballas, referência nacional em improvisação teatral, o espetáculo propõe uma experiência interativa em que o público é convidado a refletir sobre os desafios da vida contemporânea, o equilíbrio entre planejamento e improviso e a capacidade de transformar mudanças em oportunidades.

Ao longo da apresentação, Murilo Gun compartilha episódios marcantes de sua trajetória profissional e pessoal. O roteiro percorre diferentes fases de sua carreira, desde o empreendedorismo na área de tecnologia até a atuação na comédia, passando pelo universo da inovação, da criatividade e do desenvolvimento humano.

Pioneiro da internet no Brasil, Murilo fundou sua primeira startup ainda na adolescência e, anos depois, tornou-se um dos nomes de destaque do stand-up comedy nacional, com turnês pelo país, especial na Netflix e participações em programas de televisão. Em 2014, aprofundou seus estudos sobre inovação na Singularity University, no Vale do Silício, experiência que inspirou a criação da Keep Learning School, plataforma voltada ao desenvolvimento da criatividade.

Nos últimos anos, direcionou seu trabalho para palestras e retiros de liderança, aproximando temas ligados ao comportamento, consciência e desenvolvimento pessoal. Essa trajetória serve de base para “Fé no Flow”, espetáculo que reúne humor, storytelling e interação para estimular novas perspectivas sobre carreira, escolhas e projetos de vida.

Os ingressos estão à venda, com valores entre R$ 70 e R$ 220, conforme o setor escolhido e a modalidade de ingresso. Também há opção de ingresso social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue na entrada do evento.

Serviço

Fé no Flow – Goiânia

Data: 12 de setembro

Horário: 19h

Local: Teatro PUC – Campus 5

Ingressos: disponíveis no Ingresso Digital

Fé no Flow – Anápolis

Data: 13 de setembro

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Ingressos: disponíveis no Ingresso Digital