Cultura

Goiânia recebe Drag Show Pride com artistas da cena drag nacional

Goiânia recebe Drag Show Pride em 6 de setembro no Downtown Pub; evento reúne nove artistas da cena drag de Goiânia e Brasília


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 17:32

Goiânia recebe Drag Show Pride com artistas da cena drag nacional
Goiânia recebe Drag Show Pride com artistas da cena drag nacional - Foto: Reprodução/Internet

Espetáculo acontece em 6 de setembro no Downtown Pub, no Setor Bueno, com nove performers de Goiânia e Brasília.

Goiânia recebe no dia 6 de setembro o Drag Show Edição Pride, espetáculo que reúne artistas de Goiânia e Brasília em uma programação voltada à celebração da cultura drag. O evento acontece no Downtown Pub, no Setor Bueno, das 18h às 23h30.

A proposta é transformar o palco em um espaço de performances, figurinos elaborados, coreografias e muita interação com o público. A edição Pride destaca uma das expressões artísticas que mais cresceram nos últimos anos. O drag show reúne elementos do teatro, da dança, da música e da dublagem para criar apresentações marcadas pela criatividade e liberdade de expressão.

A programação contará com nove performers que representam diferentes estilos e trajetórias dentro da arte drag. Estão confirmadas Channel Collins, Havenna Wandelookx, Giovanna Di Paula, Elloá Negrinny, Morganna Voguel, Harley Pocstar, Lady Colcci, Camilla Miss e Ginger Mc.Gaffney.

A presença de artistas de Brasília amplia o intercâmbio cultural entre as duas capitais. O evento reforça o crescimento da cena drag na região, que vem atraindo cada vez mais público para eventos voltados à diversidade e à cultura LGBTQIAPN+. Segundo a organização, a proposta é oferecer uma experiência que combine performances marcantes, glamour e momentos de celebração. “Cada apresentação celebra a liberdade de ser quem somos”, destaca a produção do evento.

Os ingressos para o Drag Show Edição Pride já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 35, além das taxas da plataforma. A organização informa que os ingressos são limitados.

LEIA MAIS: 

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Foto: Divulgação
Cultura

Espetáculo gratuito sobre educação financeira chega a Goiânia

28/07/2026
ATAC Pro abre inscrições para circuito gratuito de formação cultural em Goiânia
Cultura

ATAC Pro abre inscrições para circuito gratuito de formação cultural em Goiânia

27/07/2026
Orquestra Filarmônica de Goiás
Cultura

Orquestra Filarmônica de Goiás realiza o segundo concerto de câmara de 2026

27/07/2026
Mesmo após polêmicas com ingressos grátis, Jão realiza bom show em São Paulo com novo álbum
Cultura

Mesmo após polêmicas com ingressos grátis, Jão realiza bom show em São Paulo com novo álbum

27/07/2026
Feiras e mercados movimentam o fim de semana em Goiânia
Cultura

Feiras e mercados movimentam o fim de semana em Goiânia

26/07/2026
Lavar o carro no sol pode manchar a pintura; veja como evitar
Curiosidades

Lavar o carro no sol pode manchar a pintura; veja como evitar

28/07/2026
Nenhum de Nós traz turnê de quase 40 anos de carreira a Goiânia
Diversão e Arte

Nenhum de Nós traz turnê de quase 40 anos de carreira a Goiânia

28/07/2026
Real Circo realiza sessão inclusiva para pessoas com TEA, TDAH e PCD em Goiânia
Diversão e Arte

Real Circo realiza sessão inclusiva para pessoas com TEA, TDAH e PCD em Goiânia

28/07/2026
Semad cobra ação imediata de transportadora após acidente com produtos químicos na BR-153
Destaque 2

Semad cobra ação imediata de transportadora após acidente com produtos químicos na BR-153

28/07/2026
Pesquisa