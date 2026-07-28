Goiânia recebe Drag Show Pride com artistas da cena drag nacional

Espetáculo acontece em 6 de setembro no Downtown Pub, no Setor Bueno, com nove performers de Goiânia e Brasília.

Goiânia recebe no dia 6 de setembro o Drag Show Edição Pride, espetáculo que reúne artistas de Goiânia e Brasília em uma programação voltada à celebração da cultura drag. O evento acontece no Downtown Pub, no Setor Bueno, das 18h às 23h30.

A proposta é transformar o palco em um espaço de performances, figurinos elaborados, coreografias e muita interação com o público. A edição Pride destaca uma das expressões artísticas que mais cresceram nos últimos anos. O drag show reúne elementos do teatro, da dança, da música e da dublagem para criar apresentações marcadas pela criatividade e liberdade de expressão.

A programação contará com nove performers que representam diferentes estilos e trajetórias dentro da arte drag. Estão confirmadas Channel Collins, Havenna Wandelookx, Giovanna Di Paula, Elloá Negrinny, Morganna Voguel, Harley Pocstar, Lady Colcci, Camilla Miss e Ginger Mc.Gaffney.

A presença de artistas de Brasília amplia o intercâmbio cultural entre as duas capitais. O evento reforça o crescimento da cena drag na região, que vem atraindo cada vez mais público para eventos voltados à diversidade e à cultura LGBTQIAPN+. Segundo a organização, a proposta é oferecer uma experiência que combine performances marcantes, glamour e momentos de celebração. “Cada apresentação celebra a liberdade de ser quem somos”, destaca a produção do evento.

Os ingressos para o Drag Show Edição Pride já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 35, além das taxas da plataforma. A organização informa que os ingressos são limitados.

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