Cultura

Feiras e mercados movimentam o fim de semana em Goiânia

Roteiro reúne moda, artesanato, produtos regionais e gastronomia em diferentes regiões da capital


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 26/07/2026 - 16:00

As feiras especiais, os mercados municipais e a Região da 44 estão entre as principais opções de compras e lazer aos fins de semana em Goiânia. Os espaços reúnem moda, artesanato, antiguidades, culinária e produtos ligados à cultura goiana.

Um dos principais pontos do roteiro é a Feira Hippie, na Praça do Trabalhador, que funciona das 6h de sexta-feira às 15h de domingo. Considerada uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina, concentra milhares de bancas de roupas, calçados e outros produtos.

A programação inclui ainda a Feira da Lua, aos sábados, na Praça Tamandaré; a Feira do Sol, aos domingos, na praça de mesmo nome; a Feira do Cerrado, no Jardim Goiás; e a Feira das Nuvens, também conhecida como Feira do Moreirinha.

“Além das compras, esses espaços funcionam como pontos de encontro e permitem ao visitante conhecer diferentes aspectos da culinária, da cultura e das tradições locais”, afirma o presidente da Agência Municipal de Turismo e Eventos, Vinícius Gomes.

Os mercados Central, de Campinas, Pedro Ludovico e Popular, conhecido como Mercado da 74, completam o circuito com restaurantes, bares, produtos regionais e artesanato. Já a Região da 44 concentra lojas e confecções e recebe compradores de diferentes estados.

Confira os horários

A Feira da Lua funciona aos sábados, das 15h às 22h, na Praça Tamandaré. A Feira do Sol ocorre aos domingos, das 15h às 22h, na Praça do Sol.

A Feira do Cerrado abre aos domingos, das 9h às 13h, no Parque da Criança, no Jardim Goiás. A Feira das Nuvens funciona aos domingos, das 16h às 22h, na Praça do Amor.

A Feira Hippie recebe o público das 6h de sexta-feira às 15h de domingo, na Praça do Trabalhador. Os mercados municipais funcionam durante a semana e aos sábados.

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Artista visual goiana Òkun é finalista do Prêmio Pipa 2026
Cultura

Artista visual goiana Òkun é finalista do Prêmio Pipa 2026

24/07/2026
TV UFG exibe filmes e documentários do Fica 2026 até outubro
Cultura

TV UFG exibe filmes e documentários do Fica 2026 até outubro

23/07/2026
Goiânia recebe show de reggae com clássicos de Bob Marley, Natiruts e O Rappa nesta sexta (24)
Cultura

Goiânia recebe show de reggae com clássicos de Bob Marley, Natiruts e O Rappa nesta sexta (24)

23/07/2026
Batalha das Malungas reúne mulheres do rap goiano em evento gratuito em Goiânia
Cultura

Batalha das Malungas reúne mulheres do rap goiano em evento gratuito em Goiânia

22/07/2026
Samba de Seu Zé retorna a Goiânia com edição especial e ingresso solidário
Cultura

Samba de Seu Zé retorna a Goiânia com edição especial e ingresso solidário

21/07/2026
Lula acusa Trump de usar tarifaço para interferir na eleição brasileira
Política

Lula acusa Trump de usar tarifaço para interferir na eleição brasileira

26/07/2026
Goiás amplia em 61% número de presos inseridos em atividades de trabalho
Cidades

Goiás amplia em 61% número de presos inseridos em atividades de trabalho

26/07/2026
Feiras e mercados movimentam o fim de semana em Goiânia
Cultura

Feiras e mercados movimentam o fim de semana em Goiânia

26/07/2026
Daniel Vilela diz que Caiado repetirá modelo de gestão de Goiás em nível nacional
Destaque 2

Daniel Vilela diz que Caiado repetirá modelo de gestão de Goiás em nível nacional

26/07/2026
Pesquisa