Feiras e mercados movimentam o fim de semana em Goiânia

As feiras especiais, os mercados municipais e a Região da 44 estão entre as principais opções de compras e lazer aos fins de semana em Goiânia. Os espaços reúnem moda, artesanato, antiguidades, culinária e produtos ligados à cultura goiana.

Um dos principais pontos do roteiro é a Feira Hippie, na Praça do Trabalhador, que funciona das 6h de sexta-feira às 15h de domingo. Considerada uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina, concentra milhares de bancas de roupas, calçados e outros produtos.

A programação inclui ainda a Feira da Lua, aos sábados, na Praça Tamandaré; a Feira do Sol, aos domingos, na praça de mesmo nome; a Feira do Cerrado, no Jardim Goiás; e a Feira das Nuvens, também conhecida como Feira do Moreirinha.

“Além das compras, esses espaços funcionam como pontos de encontro e permitem ao visitante conhecer diferentes aspectos da culinária, da cultura e das tradições locais”, afirma o presidente da Agência Municipal de Turismo e Eventos, Vinícius Gomes.

Os mercados Central, de Campinas, Pedro Ludovico e Popular, conhecido como Mercado da 74, completam o circuito com restaurantes, bares, produtos regionais e artesanato. Já a Região da 44 concentra lojas e confecções e recebe compradores de diferentes estados.

Confira os horários

A Feira da Lua funciona aos sábados, das 15h às 22h, na Praça Tamandaré. A Feira do Sol ocorre aos domingos, das 15h às 22h, na Praça do Sol.

A Feira do Cerrado abre aos domingos, das 9h às 13h, no Parque da Criança, no Jardim Goiás. A Feira das Nuvens funciona aos domingos, das 16h às 22h, na Praça do Amor.

A Feira Hippie recebe o público das 6h de sexta-feira às 15h de domingo, na Praça do Trabalhador. Os mercados municipais funcionam durante a semana e aos sábados.