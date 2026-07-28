Espetáculo gratuito sobre educação financeira chega a Goiânia

O espetáculo #Juntos será apresentado em Goiânia no dia 3 de agosto, às 14h, no Centro Cultural Martim Cererê. Com entrada gratuita, a montagem integra uma turnê nacional que passará por mais de 50 municípios brasileiros em 2026, levando ao público uma reflexão sobre educação financeira, cooperação e os desafios da transição para a vida adulta.

Realizada pelo Ministério da Cultura, Fundação Sicredi e Liga/DUX Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a peça acompanha três amigos no último dia do ensino médio. Prestes a seguirem caminhos diferentes, eles buscam uma forma de manter seus projetos de vida conectados, mostrando como o planejamento financeiro e o trabalho coletivo podem ajudar na realização de sonhos.

Com texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin, o espetáculo utiliza humor e situações do cotidiano para abordar temas como escolhas profissionais, independência, responsabilidade financeira e construção do futuro.

Em sua primeira turnê nacional, realizada em 2022, #Juntos passou por 80 municípios de 12 estados, alcançando mais de 21 mil espectadores. Nesta nova edição, a proposta é ampliar o acesso ao teatro com sessões gratuitas e acessíveis, contando com recursos de audiodescrição e interpretação em Libras.

Serviço

#Juntos – Espetáculo teatral

Data: 3 de agosto

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Audiodescrição e Libras.

Saiba mais em: https://www.instagram.com/juntosteatro/.