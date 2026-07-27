Cultura

ATAC Pro abre inscrições para circuito gratuito de formação cultural em Goiânia

Circuito ATAC Pro oferece mais de 30 oficinas gratuitas em Goiânia entre 31 de julho e 30 de agosto; inscrições abertas na internet


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 27/07/2026 - 16:38

ATAC Pro abre inscrições para circuito gratuito de formação cultural em Goiânia

Mais de 30 oficinas, palestras e rodas de conversa acontecem entre 31 de julho e 30 de agosto com profissionais de música, audiovisual, moda e artes visuais.

Estão abertas as inscrições para o ATAC Pro, circuito de formação cultural que oferecerá mais de 30 atividades gratuitas em Goiânia. A programação acontece entre 31 de julho e 30 de agosto, com palestras, oficinas práticas e rodas de conversa. As vagas são limitadas e o preenchimento será por ordem de inscrição .

O circuito foi pensado para atender tanto quem já atua no setor cultural quanto pessoas interessadas em iniciar uma carreira na economia criativa. As atividades abordarão temas como gestão e produção de festivais, carreira artística independente, captação de recursos, produção audiovisual, desenvolvimento de marcas, moda sustentável, gastronomia do Cerrado e agroecologia .

Entre os convidados confirmados estão a estilista Naya Violeta, primeira goiana a apresentar uma coleção autoral na São Paulo Fashion Week, e o chef e pesquisador Humberto Marra, pioneiro da Cozinha Goiana Revisitada. Também participam a produtora executiva Cecília Brito, da Rensga Produções; o músico Rafael Tupã, ex-baixista da banda Francisco, el Hombre; o fotógrafo Diego Bresani, indicado ao Prêmio PIPA 2026; e o artista visual Genor Sales, integrante da Associação Jatobá Nascente, projeto do Sertão Negro .

A programação inclui ainda oficinas de beatmaking, violão brasileiro, pandeiro, cenografia floral, ponto cruz, fotografia de obras de arte, montagem de exposições, roteiro para documentários, toy art e gestão de pessoas na cultura. A abertura acontece no dia 31 de julho, às 14h, com a palestra “Vaca Amarela 25 Anos: Gestão, Desafios e Evolução”, ministrada por João Lucas .

Locais e como participar

A maior parte das atividades será realizada na sede do Coletivo Centopeia, localizada na Avenida Cora Coralina, nº 140, no Setor Sul. O ciclo dedicado às artes visuais acontecerá na Cerrado Galeria de Arte, na Rua 84, nº 61, também no Setor Sul, entre os dias 19 e 20 de agosto .

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, por meio do formulário disponível clicando aqui. Não há pré-requisitos para participar, e as atividades são abertas a todas as idades, salvo quando houver indicação específica .

Realização

O ATAC Pro é realizado pelo Instituto BR e pela Prospera, com produção, curadoria e idealização da Associação dos Trabalhadores em Arte e Cultura, criada em Goiânia em 2026 .

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Redação Tribuna do Planalto

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