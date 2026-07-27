Vapt Vupt Bougainville muda de piso e suspende atendimentos; confira

A unidade do Vapt Vupt instalada no Shopping Bougainville terá um novo endereço dentro do próprio centro comercial a partir de agosto. Os atendimentos serão transferidos do subsolo G1 para o terceiro piso, em um espaço próximo ao cinema.

A mudança será concluída antes da retomada dos serviços regulares, marcada para o dia 3 de agosto. No novo local, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Para que a estrutura possa ser transferida e preparada, os atendimentos regulares ao público ficarão suspensos de segunda-feira (27) até sexta-feira (31). A interrupção temporária, entretanto, não abrangerá todos os serviços prestados no local.

Durante essa semana, a entrega da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) continuará sendo realizada normalmente no subsolo G1, onde a unidade funcionava anteriormente.

Os serviços de passaporte também serão mantidos no mesmo espaço. Os usuários poderão procurar a unidade para solicitar o documento, realizar os procedimentos necessários para a confecção ou retirar o passaporte já emitido.

Assim, apenas os atendimentos regulares dos demais órgãos e serviços ficarão temporariamente indisponíveis durante o período reservado à mudança.

Unidade poderá atender mil pessoas por dia

O novo espaço do Vapt Vupt Bougainville foi dimensionado para receber, em média, mais de mil atendimentos diariamente. A capacidade estimada chega a aproximadamente 22 mil atendimentos por mês.

No terceiro piso, estarão disponíveis serviços relacionados à Carteira de Identidade Nacional, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. A unidade também reunirá atendimentos da Polícia Federal, da Saneago e de outros órgãos.

O cidadão que precisar de um serviço deve verificar previamente a necessidade de agendamento e os documentos exigidos. Os atendimentos podem ser marcados pelo portal go.gov.br ou por meio do aplicativo Expresso Goiás.

O agendamento antecipado permite que o usuário escolha uma data e consulte as opções disponíveis antes de se deslocar até o shopping.

Até sexta-feira (31), as pessoas que precisarem buscar a CIN ou a CNH deverão se dirigir ao subsolo G1. O mesmo endereço temporário vale para os serviços relacionados ao passaporte.

A partir de segunda-feira, 3 de agosto, os atendimentos regulares serão retomados no terceiro piso do Shopping Bougainville, próximo ao cinema. O horário de funcionamento permanecerá das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Leia mais: