Economia e Negócios

Como saber se você receberá parte dos R$ 13 bilhões do FGTS

Crédito será feito automaticamente para quem tinha saldo no Fundo em 31 de dezembro de 2025; veja como consultar e calcular o valor


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 18:00

Como saber se você receberá parte dos R$ 13 bilhões do FGTS

Cerca de 138 milhões de trabalhadores receberão uma parcela do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025. Para saber se está entre os beneficiados, o trabalhador deve conferir se possuía algum saldo em uma conta ativa ou inativa do Fundo em 31 de dezembro do ano passado.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo FGTS, onde é possível acessar o extrato das contas vinculadas. Clientes da Caixa Econômica Federal também poderão conferir as informações pelo internet banking. Outra opção é procurar uma agência do banco.

O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 13,04 bilhões, valor equivalente a aproximadamente 89% do lucro líquido de R$ 14,6 bilhões registrado pelo Fundo em 2025. Os créditos serão efetuados automaticamente pela Caixa até 31 de agosto.

Não será necessário fazer cadastro, entregar documentos ou apresentar qualquer solicitação para receber. O valor será acrescentado diretamente ao saldo da conta vinculada.

Quem tem direito?

Terão direito à distribuição os trabalhadores que apresentavam saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025. Isso vale tanto para as contas ativas, ligadas ao emprego atual, quanto para as inativas, relacionadas a trabalhos anteriores.

O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Goiás (Sescon-Goiás), Edson Cândido Pinto, explica que não existe um pagamento igual para todos.

“Quanto maior o saldo existente naquela data, maior será a parcela recebida na distribuição do resultado”, esclarece.

Como calcular o valor?

Para fazer uma estimativa, basta multiplicar o saldo registrado em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341.

Confira alguns exemplos:

  • Saldo de R$ 1 mil: crédito aproximado de R$ 18,68;
  • Saldo de R$ 5 mil: crédito aproximado de R$ 93,42;
  • Saldo de R$ 10 mil: crédito aproximado de R$ 186,83.

O valor exato poderá variar conforme o saldo individual existente na data usada como referência.

Dinheiro poderá ser sacado imediatamente?

Não. O depósito do lucro não representa a liberação de um saque extraordinário. O dinheiro será incorporado à conta do FGTS e continuará sujeito às regras previstas na legislação.

O saque poderá ser feito somente nas situações permitidas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves e calamidade pública, além das demais hipóteses legais.

A parcela do lucro também não será considerada no cálculo da multa rescisória de 40% paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa.

Cuidado com golpes

Como o depósito será automático, o trabalhador não precisa pagar taxas, contratar intermediários ou fornecer senhas para receber.

O Sescon-Goiás alerta que mensagens com links para cadastrar, antecipar ou liberar o pagamento devem ser tratadas com desconfiança. A recomendação é consultar o crédito exclusivamente pelo aplicativo FGTS, pelos canais oficiais da Caixa ou presencialmente nas agências.

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Redação Tribuna do Planalto

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