Nenhum de Nós traz turnê de quase 40 anos de carreira a Goiânia

Os fãs do rock nacional terão um encontro marcado com uma das bandas mais tradicionais do país. O Nenhum de Nós se apresenta em Goiânia no dia 15 de agosto, às 21h30, no Teatro Rio Vermelho, levando ao público uma turnê que celebra quase quatro décadas de carreira.

No repertório, não faltarão sucessos que atravessaram gerações, como “Camila, Camila”, “Astronauta de Mármore”, “Paz e Amor” e outras canções que consolidaram o grupo como um dos principais nomes do rock brasileiro.

Formada em Porto Alegre, a banda mantém uma trajetória marcada pela longevidade e pela permanência de seus integrantes. Atualmente, o grupo é composto por Thedy Corrêa, Veco Marques, Carlos Stein e Sady Homrich, que seguem levando aos palcos um espetáculo que combina nostalgia, energia e novas interpretações de seus maiores sucessos.

A turnê de 2026 percorre diversas cidades brasileiras e celebra a história do Nenhum de Nós, reunindo músicas que marcaram diferentes fases da carreira da banda e continuam presentes na memória do público.

Os ingressos estão à venda exclusivamente pela plataforma BaladAPP, com valores a partir de R$ 80. Também haverá a modalidade de meia-entrada solidária, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Serviço

Nenhum de Nós – Turnê 2026

Data: 15 de agosto de 2026

Abertura dos portões: 20h30

Início do show: 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho – Goiânia

Ingressos: à venda exclusivamente pela plataforma BaladAPP, com valores a partir de R$ 80.

Classificação: Maiores de 12 anos. Menores de 18 anos somente acompanhados pelos responsáveis.

Meia-entrada solidária: mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.