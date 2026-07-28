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Lavar o carro no sol pode manchar a pintura; veja como evitar

Tempo seco, poeira, fezes de pássaros e seiva de árvores também comprometem a lataria e podem desvalorizar o veículo


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 19:00

Lavar o carro no sol pode manchar a pintura; veja como evitar

Lavar o carro sob o sol forte pode causar manchas na pintura. Isso acontece porque a água e os produtos de limpeza secam rapidamente sobre a lataria, principalmente durante o período de estiagem em Goiás, marcado por temperaturas elevadas, poeira e baixa umidade.

O consultor em estética automotiva Rafael Gonçalves, da Aqualis Soluções, recomenda que a lavagem seja realizada em um local coberto. Se o veículo estiver quente, o ideal é esperar a lataria esfriar antes de começar a limpeza. “No calor, o produto seca rápido, e isso, sem um enxágue imediato, pode provocar manchas na lataria”, explica o especialista.

A exposição prolongada ao sol também pode afetar a camada de verniz que protege a tinta. Entre os possíveis danos estão o craquelamento do verniz, a delaminação, a foto-oxidação e a descoloração. Com o tempo, o veículo pode adquirir o aspecto conhecido como pintura queimada.

O problema tende a ser maior quando o automóvel permanece exposto ao sol durante o dia e ao sereno durante a noite.

Poeira não é o único risco

Além da poeira acumulada durante o tempo seco, fezes de pássaros e pingos de seiva ou de frutos das árvores precisam ser retirados rapidamente.

Embora pareçam inofensivos, esses resíduos podem provocar manchas permanentes. Nos dias mais quentes, o calor acelera o processo químico de contaminação da lataria e permite que os detritos penetrem mais profundamente nos materiais.

Por isso, não é recomendado esperar a próxima lavagem completa para retirar esse tipo de sujeira. Quanto maior o tempo de contato com a carroceria, maior será o risco de dano à pintura.

Como lavar o carro corretamente

A lavagem deve começar pelo teto e seguir de cima para baixo. Antes de aplicar qualquer produto, a orientação é jogar água com uma mangueira, mas sem pressão excessiva, para não danificar a pintura.

Depois, deve ser aplicado um xampu automotivo com a ajuda de um pano de microfibra. Produtos de limpeza doméstica não são indicados para esse serviço.

Após a lavagem, o veículo precisa ser enxaguado e secado imediatamente. A secagem também deve ser feita com pano de microfibra para diminuir o risco de riscos e manchas.

Cera ajuda a proteger

O polimento com vitrificação é uma das alternativas para prolongar a vida útil da pintura. O procedimento deve ser realizado em estabelecimentos especializados em estética automotiva.

A aplicação de cera também cria uma camada adicional de proteção. Rafael recomenda o uso de ceras mais líquidas, à base de carnaúba, e alerta para os produtos genéricos excessivamente pastosos vendidos em supermercados.

A frequência de aplicação pode variar. A recomendação geral é encerar o veículo pelo menos uma vez por mês ou respeitar as orientações do manual. Alguns fabricantes indicam intervalos de seis meses ou até um ano.

Além de preservar a aparência do veículo, os cuidados evitam manchas permanentes, pontos de ferrugem e outros problemas capazes de reduzir o valor do carro na hora da venda.

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Redação Tribuna do Planalto

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