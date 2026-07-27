Carne congelada na hora da refeição? Veja o que fazer

A refeição está prestes a ser preparada, mas a carne continua congelada. Diante da pressa, é comum tentar acelerar o descongelamento com água quente, exposição ao sol ou deixando o alimento sobre a pia. Embora pareçam práticas, essas soluções podem aumentar o risco de contaminação.

O método mais seguro exige planejamento: retirar a carne do congelador na véspera e deixá-la descongelar dentro da geladeira. O alimento deve permanecer em um recipiente, preferencialmente na prateleira inferior, para impedir que os líquidos liberados escorram sobre produtos prontos para o consumo.

Peças pequenas podem descongelar de um dia para o outro, enquanto cortes maiores e mais espessos exigem um período mais longo. Durante todo o processo, a carne deve permanecer protegida.

A faixa de temperatura entre 5°C e 60°C favorece a multiplicação de microrganismos. Por esse motivo, deixar a carne durante horas sobre a bancada não é considerado um método seguro.

A Anvisa orienta que os alimentos sejam descongelados sob refrigeração. Quando o preparo precisa ser imediato, o forno de micro-ondas pode ser utilizado.

Micro-ondas exige preparo imediato

Para usar o micro-ondas, primeiro é necessário retirar a bandeja de isopor, o plástico-filme e outras embalagens que não sejam adequadas ao aparelho. A carne deve ser colocada em um recipiente de vidro ou cerâmica.

Depois, basta selecionar a função específica para descongelamento e programar o tempo de acordo com o peso da peça. Caso o equipamento não tenha essa opção, pode-se utilizar a potência mais baixa.

Virar o alimento no meio do processo ajuda a distribuir o aquecimento. Cortes pequenos, como bifes, filés e porções de carne moída, levam menos tempo. Peças inteiras precisam ser verificadas e viradas para evitar que uma parte permaneça congelada enquanto outra começa a cozinhar.

Depois do descongelamento rápido, a carne deve ser preparada imediatamente. Não é indicado colocá-la novamente na geladeira para cozinhar horas depois.

Carne pode sair do freezer direto para a panela?

Alguns produtos industrializados podem ser preparados ainda congelados, desde que essa possibilidade esteja indicada pelo fabricante na embalagem. Nesses casos, é necessário seguir o modo de preparo e garantir o cozimento completo.

Para peças grandes ou muito espessas, o descongelamento prévio permite que o calor alcance o centro com mais uniformidade. Colocar um corte volumoso diretamente na panela pode deixar a parte externa pronta antes que o interior atinja o cozimento adequado.

Sol e água quente devem ser evitados

Colocar a carne sob o sol aumenta rapidamente a temperatura da superfície e dificulta o controle do descongelamento. A água quente apresenta problema semelhante: a parte externa pode começar a cozinhar, enquanto o interior continua congelado.

A carne também deve permanecer protegida durante todo o processo. O contato direto com a pia, utensílios ou outros alimentos pode provocar contaminação cruzada.

Após o descongelamento, não é recomendado recongelar a carne crua. Caso seja necessário armazená-la novamente no freezer, o mais seguro é realizar o cozimento completo antes.

Uma maneira de evitar o problema é dividir a carne em porções antes de congelá-la. Embalagens finas e achatadas descongelam de modo mais rápido e uniforme. Identificar o corte e registrar a data de congelamento ajuda a organizar o freezer e reduz o desperdício.

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