Golpistas se passam por funcionários do HGG para cobrar familiares de pacientes

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG, em Goiânia, alertou pacientes, acompanhantes e familiares sobre tentativas de golpe praticadas por pessoas que utilizam o nome da instituição para solicitar pagamentos. Três ocorrências foram identificadas recentemente pelo hospital.

Segundo o HGG, os criminosos se apresentaram como representantes da unidade e tentaram obter vantagens financeiras indevidas. Diante dos casos, o hospital reforçou que não cobra por nenhum atendimento ou procedimento oferecido aos pacientes.

O HGG é uma unidade pública e funciona de forma integralmente vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa maneira, consultas, exames, cirurgias, internações, medicamentos e outros procedimentos assistenciais são disponibilizados gratuitamente.

A instituição também esclareceu que seus profissionais não entram em contato por ligação telefônica, mensagens de texto ou aplicativos de conversa para solicitar depósitos, transferências bancárias, pagamentos por PIX ou qualquer outro tipo de repasse financeiro.

Caso uma pessoa receba uma cobrança apresentada como condição para a continuidade de um tratamento ou para a realização de algum procedimento no HGG, a orientação é não efetuar o pagamento.

Casos serão investigados

Assim que tomou conhecimento das três ocorrências, o hospital adotou medidas para proteger os pacientes e seus familiares. Os casos foram registrados e encaminhados à assessoria jurídica da instituição.

A Polícia Civil de Goiás também foi comunicada oficialmente e ficará responsável pela apuração dos fatos. A investigação deverá tentar identificar os responsáveis pelos contatos e esclarecer como os criminosos obtiveram as informações utilizadas nas abordagens.

Além das providências legais, o HGG reforçou as campanhas internas de orientação. Pacientes e acompanhantes estão sendo informados sobre a gratuidade dos serviços e sobre os cuidados necessários diante de pedidos de dinheiro.

As equipes assistenciais também receberam orientações para responder às dúvidas e ajudar pacientes e familiares que tenham recebido contatos considerados suspeitos.

Como agir diante da tentativa de golpe

O hospital orienta que ninguém faça transferências, depósitos ou pagamentos por PIX após receber uma cobrança em nome da unidade. A situação deve ser comunicada imediatamente a um profissional do HGG.

Também é recomendado registrar um boletim de ocorrência policial. Pessoas que não chegaram a perder dinheiro, mas receberam esse tipo de abordagem, também podem comunicar a tentativa às autoridades e ao hospital.

Sempre que possível, mensagens, números de telefone, dados bancários, chaves PIX e outros registros utilizados pelos suspeitos devem ser preservados. Essas informações podem contribuir com o trabalho de investigação.

O HGG destacou que a colaboração dos pacientes e familiares é importante para impedir que outras pessoas sejam enganadas. A principal orientação é clara: todo atendimento prestado pela unidade é gratuito e nenhuma cobrança é realizada em nome do hospital.

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