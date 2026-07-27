Cidades

Caminhão com carga química pega fogo na BR-153

Incêndio aconteceu perto de Professor Jamil e produziu uma grande coluna de fumaça preta; substâncias transportadas ainda não foram identificadas


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 27/07/2026 - 17:48

Caminhão com carga química pega fogo na BR-153

Um caminhão que transportava produtos químicos foi atingido por um incêndio enquanto trafegava pela BR-153, nas proximidades do município de Professor Jamil, nesta segunda-feira, 27. As substâncias levadas pelo veículo ainda não foram identificadas oficialmente.

O fogo mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de quem passava pelo trecho. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram chamas intensas no caminhão e uma espessa coluna de fumaça preta subindo às margens da rodovia. A fumaça podia ser vista a longa distância.

Veja o vídeo:

As informações disponíveis sobre a ocorrência ainda são preliminares. Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado como o incêndio começou nem se algum problema mecânico ou outra circunstância pode ter provocado as chamas.

Também não há confirmação de pessoas feridas. Ainda não foi informado se o motorista estava dentro do veículo no momento em que o fogo começou ou se conseguiu sair antes que as chamas se espalhassem.

Equipes de emergência foram acionadas para combater o incêndio, isolar a área e garantir a segurança dos motoristas. Como o caminhão transportava produtos químicos, o trabalho no local exige atenção à natureza da carga.

Segundo a PRF, a pista está interditada.

*Essa notícia está em atualização.

Redação Tribuna do Planalto

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