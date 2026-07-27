Fieg e ABDI discutem política industrial e competitividade em encontro em Goiânia

Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial visitou a Federação pela primeira vez; pauta incluiu Nova Indústria Brasil, acordo Mercosul-União Europeia e tarifas dos EUA.

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) reuniu na segunda-feira (27) empresários, presidentes de entidades e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto. O encontro debateu os principais desafios da política industrial brasileira. Esta foi a primeira visita de Noleto à Federação desde que assumiu a presidência da Agência.

Noleto apresentou as ações da Nova Indústria Brasil (NIB) durante o encontro. Ele debateu com lideranças do setor produtivo temas como reindustrialização, inovação, comércio exterior, competitividade e os impactos do cenário econômico internacional.

O presidente da Fieg, André Rocha, destacou que o momento exige diálogo entre o setor produtivo e o poder público. “O Brasil precisa voltar a industrializar sua economia. A indústria gera empregos, movimenta cadeias produtivas e amplia a capacidade de desenvolvimento do país”, afirmou. “Precisamos construir políticas públicas ouvindo quem produz, investe e gera oportunidades”, completou.

Olavo Noleto afirmou que a ABDI tem trabalhado para aproximar as políticas industriais das necessidades reais das empresas brasileiras. “A Nova Indústria Brasil busca ampliar a produtividade, incentivar a inovação e fortalecer a competitividade das empresas”, disse. “Nosso compromisso é construir soluções junto ao setor produtivo para enfrentar os desafios da economia”, completou.

Temas prioritários para o setor industrial

O encontro também discutiu temas prioritários para o setor industrial. Entre eles estão o acordo Mercosul-União Europeia, os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos e as oportunidades de inserção da indústria brasileira no comércio internacional. As ações conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para estimular investimentos, inovação e desenvolvimento tecnológico também foram pauta.

Representantes do Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE) apresentaram contribuições sobre competitividade, ambiente de negócios, comércio exterior e desenvolvimento industrial. Participaram das discussões Eduardo Veras (Faeg), Edwal Freitas Portilho (Adial Goiás), Rubens Fileti (Acieg), Luiz Antônio Vessani (Minde), Sarkis Nabi Curi (CIC/Fieg) e Leopoldo Moreira Neto (Facieg).

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