Real Circo realiza sessão inclusiva para pessoas com TEA, TDAH e PCD em Goiânia

O Real Circo promove, no dia 2 de agosto, às 11h, em Goiânia, uma edição especial do “Espetáculo Azul — Um Show de Inclusão”, iniciativa voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Pessoas com Deficiência (PCD). A apresentação será realizada no Passeio das Águas Shopping, com adaptações pensadas para garantir uma experiência mais confortável, acessível e acolhedora.

Para atender às necessidades do público, a sessão contará com iluminação reduzida, trilha sonora em volume moderado e a retirada de atrações com sons muito altos ou estímulos visuais intensos. O espetáculo também permitirá maior liberdade de circulação durante a apresentação, favorecendo o bem-estar das famílias e proporcionando uma vivência mais tranquila.

Além das adaptações sensoriais, o público poderá participar de momentos de interação com os artistas, fortalecendo o caráter inclusivo da iniciativa e aproximando ainda mais as famílias do universo circense.

Segundo a direção do Real Circo, o projeto reafirma o compromisso da companhia com a democratização do acesso à cultura, criando oportunidades para que pessoas com diferentes necessidades possam desfrutar do espetáculo em um ambiente preparado para recebê-las com respeito e acolhimento.

Nesta sessão especial, pessoas com TEA, TDAH e PCD terão entrada gratuita. Os acompanhantes deverão adquirir ingresso, sendo garantido o benefício da meia-entrada para um acompanhante, conforme previsto na legislação.

Serviço

Espetáculo Azul — Um Show de Inclusão

Data: 2 de agosto

Horário: 11h

Local: Passeio das Águas Shopping, em Goiânia

Entrada gratuita: Pessoas com TEA, TDAH e PCD

Ingressos para acompanhantes: disponíveis no site www.realcirco.com