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Sesc Centro abre matrículas para cursos de música, dança, teatro e circo em Goiânia

Sesc Centro abre matrículas para cursos de música, dança, teatro e circo em Goiânia; inscrições presenciais vão até 31 de agosto


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 13:45

Sesc Centro abre matrículas para cursos de música, dança, teatro e circo em Goiânia
Sesc Centro abre matrículas para cursos de música, dança, teatro e circo em Goiânia - Foto:

Inscrições presenciais para o segundo semestre do Núcleo Livre das Artes seguem até 31 de agosto e contemplam crianças, jovens, adultos e pessoas com 60 anos ou mais.

O Sesc Centro está com matrículas abertas para os cursos do segundo semestre de 2026 do Núcleo Livre das Artes, em Goiânia. As inscrições podem ser realizadas presencialmente até o dia 31 de agosto, na Central de Atendimento da unidade . As aulas começam em 3 de agosto e seguem até 5 de dezembro, com opções para crianças, jovens, adultos e pessoas com 60 anos ou mais nas áreas de música, dança, teatro e circo.

São mais de dez modalidades artísticas, com vagas para diferentes faixas etárias. Reconhecido por democratizar o acesso à formação artística e cultural em Goiás, o Núcleo Livre das Artes oferece cursos de aprendizado técnico, criatividade, expressão e desenvolvimento humano. A programação contempla modalidades para iniciantes e praticantes .

Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro, investir em cultura é investir na qualidade de vida das pessoas. “O Sesc acredita na cultura como uma ferramenta de desenvolvimento humano e transformação social. Ao oferecer cursos acessíveis e de qualidade, criamos oportunidades para que crianças, jovens, adultos e idosos desenvolvam talentos, fortaleçam vínculos e tenham acesso a experiências que estimulam a criatividade e contribuem para uma sociedade mais sensível e participativa”, pontua .

O diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, destaca que o Núcleo Livre de Artes é um espaço permanente de formação e incentivo à produção cultural. “O aluno encontra um ambiente acolhedor, com profissionais qualificados e uma estrutura preparada para promover o desenvolvimento artístico em diferentes linguagens. É uma oportunidade para quem deseja iniciar uma nova atividade, aperfeiçoar conhecimentos ou simplesmente vivenciar a arte”, finaliza .

Na área de música, são oferecidos os cursos de Teclado, Violão, Ukulele, Viola Caipira, Cavaquinho e Musicalização Infantil. As modalidades trabalham teoria musical, percepção sonora, coordenação motora, prática instrumental e repertórios variados, atendendo diferentes faixas etárias .

Já em artes cênicas, a unidade oferece Ballet Clássico, Ballet FIT, Danças Urbanas, Jazz Dance, Danças e Ritmos, K-Pop Dance, Dança de Salão, Dança do Ventre, novidade desta edição, além de Teatro e Circo. As atividades promovem desenvolvimento físico, consciência corporal, criatividade, musicalidade, expressão artística e interação social .

Os interessados podem consultar a relação completa das turmas, horários e informações detalhadas sobre cada curso no site do Sesc Goiás ou clicando aqui.

Matrículas

As matrículas devem ser realizadas presencialmente na Central de Atendimento do Sesc Centro. O valor do pacote semestral é fixo e pode ser parcelado em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito, sendo R$ 300 para Trabalhador do Comércio, R$ 360 para Conveniado e R$ 800 para o público em geral .

Os interessados devem estar atentos a algumas orientações. Para as modalidades de artes cênicas é obrigatório o preenchimento do PAR-Q (Questionário de Prontidão para Atividade Física), que poderá indicar a necessidade de apresentação de atestado médico. A Credencial Sesc deve estar válida, não há reserva de vagas e a disponibilidade é atualizada exclusivamente de forma presencial na Central de Atendimento .

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