De malas a notebooks: veja os objetos que mais ficam para trás no Aeroporto de Goiânia

O setor de Perdidos e Achados do Aeroporto de Goiânia tem ajudado passageiros a recuperar objetos esquecidos durante a viagem. Apenas no primeiro semestre deste ano, cerca de 590 itens foram devolvidos aos seus proprietários. No mesmo período, porém, mais de 2,5 mil objetos foram deixados para trás no terminal administrado pela Motiva.

O volume representa uma média de cerca de 400 itens esquecidos por mês. Entre os pertences mais encontrados pelas equipes do aeroporto estão garrafas térmicas, malas, notebooks, almofadas de pescoço, documentos pessoais, bijuterias, óculos, relógios, cartões e fones de ouvido.

Os itens localizados são encaminhados ao setor de Perdidos e Achados, onde permanecem armazenados por um 90 dias para que os proprietários possam fazer a retirada. Para recuperar um objeto, o passageiro deve entrar em contato com o aeroporto, informar as características do item e apresentar um documento de identificação no momento da retirada.

De acordo com Wander Melo Jr, gerente do Aeroporto de Goiânia, a maior parte dos casos ocorre em momentos antes do embarque. “É comum que o passageiro esteja preocupado em embarcar rapidamente ou organizando a bagagem e acabe esquecendo algum pertence. Por isso, orientamos que todos façam uma conferência antes de entrar na aeronave. Essa simples atitude pode evitar transtornos e a perda de objetos importantes”, afirma.

Além dos itens de maior valor, o aeroporto também recebe diariamente objetos de uso pessoal que muitas vezes passam despercebidos pelos passageiros. A orientação é que, ao perceber a perda, a pessoa procure algum agente de atendimento ou procure o setor de Perdidos e Achados o quanto antes.

Os 10 objetos mais esquecidos:

Garrafa térmica

Mala

Notebook

Almofada de pescoço

Documentos pessoais

Bijuterias

Óculos

Relógio

Cartão

Fone de ouvido

Procedimentos para Perdidos e Achados

Caso um passageiro encontre ou esqueça um objeto no Aeroporto de Goiânia, o processo de devolução é simples. Para quem encontra algum objeto esquecido, acionar um agente do aeroporto é o primeiro passo para garantir a entrega segura. Já para quem perdeu um item, é necessário informar o máximo de características do objeto possível. Após a comprovação da veracidade, documentos pessoais são solicitados para registro no formulário de devolução, facilitando o processo de retirada.

Os objetos esquecidos ficam sob cuidados do aeroporto por um período de 90 dias, oferecendo aos passageiros tempo suficiente para entrar em contato e recuperar seus pertences. Para agilizar esse processo, a concessionária disponibiliza um canal de comunicação através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800-727-4720. As devoluções são realizadas entre 08h às 17h nos dias úteis.

Os objetos que não são retirados dentro do prazo de 90 dias podem ganhar um novo destino. Sempre que possível, a concessionária realiza a doação desses itens a instituições, permitindo que objetos possam ser reaproveitados e tenham uma nova utilidade.