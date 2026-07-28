Loterias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 28/07/2026 - 10:10

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 3.037 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 78 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que pode mudar sua vida, pagando milhões para quem acertar os 6 números sorteados.

E não para por aí! Você também pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como participar

Escolha seus números: marque de 6 a 20 números no volante.

Facilite sua aposta

Surpresinha: deixe que o sistema escolha os números para você, tornando sua aposta ainda mais prática.

Teimosinha: quer aumentar suas chances? Concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

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Arthur Oliveira

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