Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

As seis dezenas do concurso 3.037 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 78 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Como jogar
A Mega-Sena é a loteria que pode mudar sua vida, pagando milhões para quem acertar os 6 números sorteados.
E não para por aí! Você também pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Como participar
Escolha seus números: marque de 6 a 20 números no volante.
Facilite sua aposta
Surpresinha: deixe que o sistema escolha os números para você, tornando sua aposta ainda mais prática.
Teimosinha: quer aumentar suas chances? Concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.