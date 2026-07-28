Emprego

IEL Goiás oferece 526 vagas de estágio e oportunidades para jovem aprendiz nesta semana

Maioria das vagas está concentrada em Goiânia; administração, ensino médio e direito lideram a oferta de oportunidades


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 28/07/2026 - 10:14

Mais de 200 vagas de estágio e aprendizagem estão disponíveis em Goiás pelo CIEE

O Instituto Euvaldo Lodi de Goiás (IEL Goiás) iniciou a semana com 526 vagas de estágio e jovem aprendiz abertas para estudantes em todo o estado. Do total de oportunidades, 360 estão disponíveis em Goiânia e 166 no interior, contemplando candidatos dos ensinos médio, técnico e superior.

As áreas com maior número de vagas são Administração, com 103 oportunidades, seguida por Ensino Médio (76), Direito (46), Marketing (44), Relações Públicas (44), Ciências Contábeis (32), Pedagogia (27) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (20). https://sitedoestagio.com.br/sne/

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter no mínimo 16 anos, estar matriculados no ensino médio, técnico ou superior e realizar o cadastro no sistema do IEL.

Além das vagas de estágio, o instituto também disponibiliza 19 oportunidades para Jovem Aprendiz, sendo 16 em Goiânia e três em Guapó, todas voltadas para a área administrativa.

As vagas de Jovem Aprendiz são destinadas a candidatos com idade entre 16 e 24 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Também é necessário possuir Carteira de Trabalho e realizar o cadastro na plataforma do IEL.

As inscrições para as vagas de estágio podem ser feitas pelo portal do programa, enquanto os interessados nas vagas de Jovem Aprendiz devem efetuar o cadastro específico disponibilizado pelo instituto.

https://iel-go.agilsist.com.br/cadastroaprendizinicial.aspx?

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

Leia também

Empresas de Aparecida ofertam mais de 2,3 mil vagas de emprego por meio do SIME nesta semana
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam mais de 2,3 mil vagas de emprego por meio do SIME nesta semana

27/07/2026
Curso gratuito de energia solar em Goiânia oferece R$ 2,5 mil para quem cumprir 80% de frequência
Emprego

Curso gratuito de energia solar em Goiânia oferece R$ 2,5 mil para quem cumprir 80% de frequência

24/07/2026
Primeiro emprego? Veja onde estão as mais de 300 vagas abertas em Goiás
Emprego

Primeiro emprego? Veja onde estão as mais de 300 vagas abertas em Goiás

23/07/2026
Rennova abre mais de 20 vagas em Goiânia e São Paulo com oportunidades híbridas
Emprego

Rennova abre mais de 20 vagas em Goiânia e São Paulo com oportunidades híbridas

23/07/2026
Empresa oferece 100 vagas em Aparecida hoje (24); veja como participar
Aparecida

Empresa oferece 100 vagas em Aparecida hoje (24); veja como participar

23/07/2026
Aeroporto de Goiânia
Cidades

De malas a notebooks: veja os objetos que mais ficam para trás no Aeroporto de Goiânia

28/07/2026
Mais de 200 vagas de estágio e aprendizagem estão disponíveis em Goiás pelo CIEE
Emprego

IEL Goiás oferece 526 vagas de estágio e oportunidades para jovem aprendiz nesta semana

28/07/2026
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira
Loterias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

28/07/2026
Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança
Política

Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança

28/07/2026
Pesquisa