IEL Goiás oferece 526 vagas de estágio e oportunidades para jovem aprendiz nesta semana

O Instituto Euvaldo Lodi de Goiás (IEL Goiás) iniciou a semana com 526 vagas de estágio e jovem aprendiz abertas para estudantes em todo o estado. Do total de oportunidades, 360 estão disponíveis em Goiânia e 166 no interior, contemplando candidatos dos ensinos médio, técnico e superior.

As áreas com maior número de vagas são Administração, com 103 oportunidades, seguida por Ensino Médio (76), Direito (46), Marketing (44), Relações Públicas (44), Ciências Contábeis (32), Pedagogia (27) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (20). https://sitedoestagio.com.br/sne/

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter no mínimo 16 anos, estar matriculados no ensino médio, técnico ou superior e realizar o cadastro no sistema do IEL.

Além das vagas de estágio, o instituto também disponibiliza 19 oportunidades para Jovem Aprendiz, sendo 16 em Goiânia e três em Guapó, todas voltadas para a área administrativa.

As vagas de Jovem Aprendiz são destinadas a candidatos com idade entre 16 e 24 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Também é necessário possuir Carteira de Trabalho e realizar o cadastro na plataforma do IEL.

As inscrições para as vagas de estágio podem ser feitas pelo portal do programa, enquanto os interessados nas vagas de Jovem Aprendiz devem efetuar o cadastro específico disponibilizado pelo instituto.

https://iel-go.agilsist.com.br/cadastroaprendizinicial.aspx?