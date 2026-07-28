Política

Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança

Luis César Bueno diz que seguirá na disputa, mas admite rever o projeto caso Adriana Accorsi ou Aava Santiago aceitem concorrer ao governo


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 28/07/2026 - 09:44

Luís César Bueno, ex-deputado estadual, pré-candidato do PT ao Palácio das Esmeraldas (Foto: Ruber Couto)

O PT de Goiás tem pré-candidato ao Palácio das Esmeraldas, mas a definição ainda não está completamente fechada. O ex-deputado estadual e nome escolhido pela legenda para fazer palanque ao presidente Lula, Luis César Bueno afirma em entrevista exclusiva, que seguirá na disputa, embora reconheça que uma eventual mudança de posição de Adriana Accorsi ou Aava Santiago obrigaria o partido a reabrir a discussão.

O nome do ex-deputado estadual já recebeu o aval da direção estadual do PT e dos partidos que formam a aliança de esquerda em Goiás. A candidatura, no entanto, ainda precisa ser oficializada em convenção, prevista para o início de agosto.

A porta para uma substituição foi deixada aberta pelo próprio Luis César. Em entrevista ao Domingos Conversa, ele afirmou que só entrou na disputa depois que Adriana e Aava disseram que não pretendiam concorrer ao governo.c“Se alguma delas disser que será candidata, com certeza o cenário é outro”, afirmou.

Luis César é hoje o nome oficial do grupo, mas não teria prioridade sobre Adriana ou Aava caso uma das duas aceitasse encabeçar o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Goiás. Ele, contudo, afirma que vê dificuldades em ambas recuarem de seus respectivos projetos. “Algo que elas já manifestaram inúmeras vezes a vários jornalistas e em atos publicos é que o foco delas é a Câmara dos Deputados”, pontuou.

O presidente recebeu as duas em Brasília e defendeu a participação delas na chapa majoritária. Adriana, que também preside o PT goiano, tem resistido ao convite e trabalha pela reeleição à Câmara dos Deputados. Aava também vinha organizando uma candidatura a deputada federal pelo PSB.

Luis César sustenta que a direção nacional respeitará a decisão tomada em Goiás. De acordo com ele, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, assegurou que a escolha do diretório estadual não será atropelada. “O Edinho disse que a decisão de Goiás será respeitada”, declarou.

 

Domingos Ketelbey

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