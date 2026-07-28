Prefeitura de Goiânia renova contrato de banheiros químicos para feiras livres

A Prefeitura de Goiânia prorrogou por mais 12 meses o contrato de locação de banheiros químicos, trailers e contêineres firmado com a empresa Fórmula Locação de Veículos Especiais Ltda. O valor atualizado do serviço é de R$ 4.233.916,66.

A renovação foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira, 27 de julho, por meio do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 02/2025. Considerando o valor anual, a despesa corresponde a uma média de R$ 352,8 mil por mês.

O contrato é administrado pela Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias, a Segenp. De acordo com o extrato, a prorrogação também prevê o reajuste dos valores com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.

Apesar de serem utilizados em feiras livres e especiais da capital, o documento publicado informa sem detalhes que o serviço será utilizado para atender às demandas da Segenp, conforme as condições estabelecidas no contrato original. O extrato, no entanto, não apresenta a quantidade de banheiros químicos, trailers e contêineres que serão disponibilizados.

A descrição publicada no Diário Oficial limita-se à “contratação de empresa para prestação de serviços em locação de banheiros químicos e trailers/containers, para atender a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias, conforme condições e especificações estabelecidas no instrumento contratual original”.