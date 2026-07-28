Política

Prefeitura de Goiânia renova contrato de banheiros químicos para feiras livres

Extrato publicado no Diário Oficial não informa a quantidade de equipamentos, os valores unitários nem os locais de instalação


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 08:15

Prefeitura de Goiânia renova por R$ 4,2 milhões contrato de locação de banheiros químicos
Prefeitura de Goiânia renova por R$ 4,2 milhões contrato de locação de banheiros químicos (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goiânia prorrogou por mais 12 meses o contrato de locação de banheiros químicos, trailers e contêineres firmado com a empresa Fórmula Locação de Veículos Especiais Ltda. O valor atualizado do serviço é de R$ 4.233.916,66.

A renovação foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira, 27 de julho, por meio do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 02/2025. Considerando o valor anual, a despesa corresponde a uma média de R$ 352,8 mil por mês.

O contrato é administrado pela Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias, a Segenp. De acordo com o extrato, a prorrogação também prevê o reajuste dos valores com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.

Apesar de serem utilizados em feiras livres e especiais da capital, o documento publicado informa sem detalhes que o serviço será utilizado para atender às demandas da Segenp, conforme as condições estabelecidas no contrato original. O extrato, no entanto, não apresenta a quantidade de banheiros químicos, trailers e contêineres que serão disponibilizados.

A descrição publicada no Diário Oficial limita-se à “contratação de empresa para prestação de serviços em locação de banheiros químicos e trailers/containers, para atender a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias, conforme condições e especificações estabelecidas no instrumento contratual original”.

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança
Política

Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança

28/07/2026
Neutralidade do MDB nacional deixa Daniel Vilela livre para apoiar Caiado
Política

Neutralidade do MDB nacional deixa Daniel Vilela livre para apoiar Caiado

28/07/2026
Pesquisas são mais importantes para campanhas do que para eleitores
Política

Goiás terá três pesquisas na abertura da temporada eleitoral

28/07/2026
“Vamos recorrer até a última instância”, diz Aava após decisão do TRE-GO
Política

“Vamos recorrer até a última instância”, diz Aava após decisão do TRE-GO

27/07/2026
TRE-GO cassa mandato de Aava Santiago por 6 votos a 1
Política

TRE-GO cassa mandato de Aava Santiago por 6 votos a 1

27/07/2026
Aeroporto de Goiânia
Cidades

De malas a notebooks: veja os objetos que mais ficam para trás no Aeroporto de Goiânia

28/07/2026
Mais de 200 vagas de estágio e aprendizagem estão disponíveis em Goiás pelo CIEE
Emprego

IEL Goiás oferece 526 vagas de estágio e oportunidades para jovem aprendiz nesta semana

28/07/2026
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira
Loterias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

28/07/2026
Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança
Política

Candidatura do PT em Goiás continua com porta aberta para mudança

28/07/2026
Pesquisa