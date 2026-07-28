Política

Neutralidade do MDB nacional deixa Daniel Vilela livre para apoiar Caiado

Convenção libera diretórios estaduais e remove obstáculo formal à aliança de Daniel Vilela com candidato do PSD


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 28/07/2026 - 08:14

Aliança já era tida como natural, mas esbarrava na decisão do MDB nacional. Com a neutralidade anunciada, Daniel Vilela fica livre para apoiar a candidatura presidencial do ex-governador Ronaldo Caiado (Foto: Divulgação)

A decisão do MDB de não apoiar nenhum candidato à Presidência deixou o diretório de Goiás livre para embarcar oficialmente na campanha de Ronaldo Caiado ao Palácio do Planalto. A neutralidade foi aprovada nesta segunda-feira (27), durante a convenção nacional do partido.

Sem candidatura própria, o MDB também decidiu não integrar coligação presidencial e cada diretório estadual poderá construir sua aliança conforme o cenário local. A prioridade nacional será eleger governadores, senadores e ampliar as bancadas na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas.

Em Goiás, a resolução elimina qualquer possibilidade de intervenção nacional contra o apoio a Caiado. O governador Daniel Vilela, presidente estadual do MDB, já havia participado, no domingo (26), da convenção do PSD que oficializou a candidatura do ex-governador à Presidência.

No evento, Daniel afirmou que Caiado tem “integridade moral e capacidade de gestão para mudar o Brasil”. Caiado, por sua vez, vinculou sua campanha nacional ao projeto de reeleição do emedebista ao governo de Goiás.

A decisão nacional evita que o MDB tenha de escolher entre alianças estaduais montadas em campos políticos diferentes. Parte dos diretórios do Norte e do Nordeste deve apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outras regiões, lideranças emedebistas poderão se aproximar de Caiado ou de Flávio Bolsonaro.

“A liberação nacional acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que nos estados tenha um resultado bastante positivo”, afirmou o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi.

Em Goiás já havia a tendência natural de um apoio a Caiado completamente incorporado à campanha de Daniel. O arranjo prevê uma dobradinha: o PSD trabalha pela eleição do ex-governador à presidência e em terras goianas também deve ser a sigla que vai indicar o vice de Daniel Vilela.

Nos bastidores fala-se no ex-senador Luiz do Carmo, o presidente licenciado da Federação da Agricultura e Pecuária, José Mário Schneider e o ex-secretário-geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima. Recentemente, o nome do ex-deputado federal Vilmar Rocha passou a figurar entre os cotados. Ele tem a simpatia e respaldo do fundador e atual presidente da sigla, Gilberto Kassab, ungido vice de Caiado na disputa nacional.

 

Domingos Ketelbey

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