Caiado troca marqueteiro em meio a suposta divergência sobre ataques a Flávio

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) trocou o comando do marketing de sua campanha em meio a relatos de divergência interna sobre a estratégia de enfrentamento ao senador Flávio Bolsonaro (PL). Paulo Vasconcelos deixou a equipe nesta segunda-feira (17) e será substituído pelo publicitário Marcos Carvalho, até então responsável pela comunicação digital do ex-governador de Goiás.

A mudança foi anunciada um dia depois do início oficial da campanha eleitoral. Em nota, a coordenação de Caiado confirmou apenas o desligamento de Vasconcelos e não apresentou o motivo da saída. “A campanha de Ronaldo Caiado informa que Paulo Vasconcelos se desligou do marketing na segunda-feira 17. A nova linha de comunicação será conduzida pelo publicitário Marcos Carvalho”, informou a equipe.

A revista Veja, no entanto, informou que o rompimento ocorreu após um impasse sobre a maneira como Caiado deveria se posicionar diante de Flávio, seu principal adversário na disputa pelo eleitorado de direita. Segundo integrantes da campanha ouvidos pela publicação, Vasconcelos defendia que o candidato priorizasse uma apresentação nacional de sua trajetória e de suas propostas antes de aumentar os questionamentos contra o senador.

Outra ala defendia uma ofensiva mais direta, principalmente sobre a ausência de experiência de Flávio em cargos do Executivo. O motivo, portanto, não foi confirmado oficialmente pela campanha e permanece baseado em relatos de bastidores.

Disputa pela direita

A troca ocorre justamente quando Caiado aumenta o tom contra Flávio Bolsonaro. No início da pré-campanha, o pessedista concentrava a maior parte de suas críticas no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas últimas semanas, porém, passou a tentar se apresentar também como alternativa ao candidato do PL dentro do próprio campo conservador.

A estratégia ficou mais evidente com declarações públicas contra Flávio e outros integrantes da família Bolsonaro. Em uma das manifestações recentes, Caiado afirmou que “quem prejudica a campanha de Flávio é ele mesmo”. A movimentação ocorre enquanto aliados do ex-governador tentam sustentar a tese de que ele teria melhores condições de enfrentar Lula em um eventual segundo turno.

O confronto ganhou outra dimensão depois das declarações de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice na chapa de Caiado. Kassab afirmou que a chance de Flávio vencer a eleição seria “zero” e disse enxergar o Centrão mais próximo de Lula. Flávio reagiu acusando Caiado e o PSD de ajudarem o presidente na disputa eleitoral. Caiado rebateu e classificou a reação do adversário como demonstração de “desespero”.

Novo marqueteiro já trabalhou com Flávio

A escolha do substituto adiciona um componente particular à disputa. Marcos Carvalho já estava na campanha de Caiado coordenando a área digital, justamente o núcleo responsável pela linha mais agressiva adotada recentemente nas redes sociais. Antes disso, trabalhou durante cerca de cinco meses para Flávio Bolsonaro e participou da estrutura de mídias sociais do senador no início da campanha presidencial.

Carvalho também integrou a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 e trabalhou com a equipe digital da campanha de Lula em 2022. Agora, passa a concentrar toda a comunicação de Caiado em um momento em que a candidatura busca ampliar a exposição nacional e disputar espaço diretamente com Flávio no eleitorado conservador.

Paulo Vasconcelos estava à frente da comunicação desde a pré-campanha e acumula mais de três décadas de atuação no marketing político, com passagens por campanhas de Fernando Collor, Aécio Neves, Henrique Meirelles e Cláudio Castro.