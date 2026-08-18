Empréstimo de Mabel de R$ 590 milhões vai financiar pontes, parques e obras contra alagamentos em Goiânia

O empréstimo de até R$ 590 milhões que o prefeito Sandro Mabel (UB) pretende contratar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será direcionado principalmente para a construção de pontes, obras de combate a alagamentos e implantação ou recuperação de parques em Goiânia. O projeto que autoriza a operação foi encaminhado à Câmara Municipal e prevê garantia da União.

A maior intervenção individual prevista no pacote é a construção de 18 pontes e travessias, com investimento estimado em R$ 102,39 milhões. Entre elas está uma nova ligação entre a Crimeia Oeste e a Crimeia Leste. Outros R$ 100 milhões estão reservados para obras de controle de cheias e requalificação da Marginal Botafogo, um dos principais corredores viários da capital.

O financiamento também reserva R$ 100 milhões para a implantação do Parque Linear Barreiro, na Região Sudoeste. Já o Parque Buracão, no Jardim das Aroeiras, deverá receber R$ 80 milhões para recuperação ambiental e urbanística.

Na região do Córrego Cascavel, o planejamento reúne três intervenções. São R$ 50 milhões para o Parque Linear Atlântico, R$ 50 milhões para implantação de um sistema de microdrenagem no Jardim Atlântico e outros R$ 22 milhões para uma bacia de retenção na mesma região.

Bosque dos Buritis e soluções ambientais

Outro ponto incluído no financiamento é o Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. A Prefeitura pretende aplicar R$ 30 milhões na requalificação do parque, com intervenções paisagísticas e modernização dos passeios.

O projeto ainda prevê R$ 50 milhões para ações classificadas como “Soluções Baseadas na Natureza”, com criação de jardins de chuva, pavimentos impermeáveis e outras intervenções distribuídas por diferentes regiões da cidade.

Somados, os valores detalhados para essas intervenções chegam a R$ 584,39 milhões, dentro do limite de até R$ 590 milhões previsto para a operação de crédito. O financiamento será contratado por meio do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social e ainda depende da autorização dos vereadores.

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