Ginasta goiana de 12 anos conquista vice-campeonato brasileiro

A ginasta goiana Luiza Amorim, de 12 anos, conquistou o vice-campeonato na categoria solo do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A competição foi realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, em Brasília, e reuniu atletas, clubes e associações de diferentes estados brasileiros.

Luiza alcançou 4,4 pontos na prova de solo, na disputa da faixa etária de 10 a 11 anos, e terminou na segunda colocação. As atletas que ficaram em primeiro e terceiro lugares são do Rio de Janeiro. Com o resultado, a goiana foi a única representante do estado a subir ao pódio durante o campeonato.

A medalha amplia a trajetória de Luiza em competições nacionais. Em 2025, ela conquistou o título brasileiro infantil na categoria solo. No mesmo ano, ainda na categoria pré-infantil, ficou em segundo lugar no individual geral. A delegação de Goiás foi composta por atletas de 10 a 12 anos que disputaram a categoria infantil. Além de Luiza, participaram Andressa Santana das Chagas, Carolina Rodrigues Von Bentzen Pasquini, Esther Louyze Gonçalves Belle, Heloísa Rocha Nunes, Marina Ferreira Florino e Nadini Santana Silveira.

As ginastas treinam na MS Ginástica Artística, fundada por Mário Sérgio Borges Almeida, ex-atleta e integrante da comissão técnica da equipe. Segundo o treinador, a preparação para competições nacionais envolve aspectos técnicos, físicos, coreográficos, comportamentais e emocionais. “As atletas passam por uma rotina estruturada de treinamento, com planejamento de longo prazo e acompanhamento individual de sua evolução. Elas treinam de segunda a sábado, aproximadamente quatro horas por dia”, explicou Mário. A carga semanal chega a cerca de 24 horas.

O treinador afirma que o trabalho busca formar atletas capazes de evoluir gradualmente, de acordo com a idade e o nível técnico de cada ginasta. “É motivo de muito orgulho ver nossas atletas se dedicando e investindo em uma trajetória dentro da ginástica artística”, declarou.

Também integram a comissão técnica Ueliton Bispo Rocha, Luanna Almeida de Souza e Eduardo Carlos Junqueira. A academia possui unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Anápolis, além de centros de treinamento no Tocantins, em Pernambuco e no Paraná.