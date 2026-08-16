Kadu Souza, um emocionante enredo de drama e superação

A história do atacante Kadu Souza, atualmente defendendo as cores do Goiás Esporte Clube, é um emocionante enredo de superação, reviravoltas e ascensão meteórica no futebol. Aos 24 anos, transformou-se no artilheiro do Goiás na série B do campeonato brasileiro, mas, antes disso, trilhou um caminho árduo longe dos holofotes antes de brilhar e chamar a atenção dos torcedores e analistas do futebol. Kadu Souza foi contratado pelo Goiás junto ao Anápolis, mas veio como aposta e sequer foi apresentado como reforço, como o clube faz com todo jogador e treinador que chega ao clube.

Antes de se firmar no cenário nacional, Kadu viveu o drama do desemprego e da incerteza no futebol. Em 2022, o atleta chegou a ficar dois anos afastado dos gramados profissionais. Para garantir o sustento e seguir em frente, ainda em Curitiba, trabalhou em empregos comuns, longe dos campos de futebol. Foi ajudante de pedreiro e trabalhou em uma fábrica de salgados como vendedor. Iniciou sua trajetória na várzea paranaense, passou pela base do Independente São Joseense (PR) e teve uma rápida experiência internacional no futebol da Bósnia e Herzegovina, isso em 2023. Ao retornar ao Brasil, defendeu o Atlético Clube Paranavaí, clube do Paraná que detém seus direitos econômicos.

Kadu começou a construir sua história em solo goiano em 2024, quando jogou pelo Rio Verde, sendo campeão da terceira divisão do Campeonato Goiano. No início de 2025, teve uma passagem pelo Anápolis antes de chamar a atenção dos olheiros esmeraldinos. Contratado por empréstimo junto ao Paranavaí para a temporada, Kadu Souza superou a desconfiança inicial e assumiu o protagonismo no ataque do Goiás sob o comando do técnico Mozart Santos. Kadu tornou-se o principal artilheiro do clube da Serrinha na série B, superando nomes badalados do elenco como o badalado Anselmo Ramon. Sob a orientação do técnico Mozart, o atacante passou a jogar mais próximo à área adversária, potencializando seu poder de finalização.

Kadu conquistou o carinho da torcida esmeraldina. É o “xodó” do torcedor, marca gols importantes, coroando uma reviravolta impressionante para quem, há poucos anos, baria massa em canteiros de obras. Kadu Souza tem contrato com o Goiás até 15 de dezembro de 2026. O jogador pertence ao Atlético Paranavaí e o clube esmeraldino tem prioridade e opção de compra fixada em cerca de R$ 650 mil por 60% dos direitos econômicos do atleta. Kadu chegou ao Goiás com um salário de R$ 20 mil, deverá ser muito valorizado assim que for contratado em definitivo. O jogador deverá ser adquirido pelo Goiás no final da temporada.

Brasil se prepara para a Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O torneio acontecerá em oito cidades-sede, com abertura e a grande final no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que o evento acontece na América do Sul. A competição terá 32 seleções, divididas em oito grupos de quatro equipes, que sedes localizadas nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Dezenas de seleções já garantiram vagas no torneio, que estão sendo definidas através de eliminatórias continentais e repescagens.

Na América do Sul, estão classificadas as seleções do Brasil (país-sede), Argentina e Colômbia. Na Ásia, Austrália, China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Filipinas e Japão. Na Europa, Alemanha, Dinamarca, Espanha e França. Na África, Argélia, Camarões, Malauí e Marrocos. Na Oceania, apenas a Nova Zelândia. As demais vagas para o Mundial serão definidas nos próximos meses através das eliminatórias, das repescagens intercontinentais. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife e Salvador serão as cidades que sediarão jogos da Copa do Mundo de futebol Feminino. As escolhas refletem a capacidade do país em organizar grandes eventos, aproveitando a infraestrutura da copa do Mundo Masculina de 2024 e promete fortalecer o futebol feminino, promovendo inclusão e desenvolvimento desse esporte.

Clubes aprovam regras para futebol brasileiro

A CBF realizou na sede da CBF, no Rio de Janeiro, reunião com clubes das Séries A e B do Brasileirão, oportunidade em que definiram a adoção imediata de novas regras de arbitragem, muitas delas vigentes na Copa do Mundo, para as Séries A e B do Brasileirão, Copa do Brasil (Masculina e Feminina) e Feminino A1.

A reunião marcou o início de um ciclo de discussões para elaboração de um novo regulamento para a temporada de 2027, abordando propostas para arbitragem, área que receberá R$ 200 milhões em investimentos entre 2026 e 2027.

Com uma receita de 1,8 bilhões de euros na temporada 2024/2025, o Brasileirão tem arrecadação distante de ligas como Premier League (7,5 bi), La Liga (5,7 bi) e Bundesliga (5,5 bi), por exemplo. Ciente de que atualmente o futebol brasileiro é um produto subvalorizado, dos pontos de vista desportivo e comercial, a CBF vem tomando uma série de medidas para mudar este quadro. Neste esteio, a modernização do regulamento surge como um ponto de partida das melhorias necessárias para o futebol brasileiro.

O Presidente da CBF, Samir Xaud, destacou que novamente a entidade convoca clubes e federações para deliberar mudanças estruturantes do futebol brasileiro.

Xaud, destacou que estas mudanças precisam ser feitas em concordância entre os protagonistas do futebol brasileiro. “Trata-se de mais uma reunião que, como é prática desta gestão, se estrutura no diálogo de forma democrática. Estamos discutindo a implementação das regras que já foram utilizadas na Copa do Mundo. Faz parte da reestruturação do futebol brasileiro. Esta é uma missão de todos: da CBF, dos clubes, das federações, cada um fazendo seu papel”, disse.

Um dos pontos que a CBF busca corrigir é o aumento do tempo de bola rolando nas partidas. Em parceria com a CBF Academy, a entidade reuniu seu corpo técnico para entender os pontos que podem resultar no aumento desta média. Daí surgiu o relatório “Tempo de Bola Rolando no Futebol Brasileiro”, com um diagnóstico inédito sobre o tema, embasado por dados fornecidos pela empresa OPTA Stats Perform. Em 2026, até a parada para a Copa do Mundo, o tempo médio de bola rolando na Série A do Brasileirão era de 52 minutos e 54 segundos, distante da meta da FIFA de 60 minutos de bola rolando. O estudo identifica formas de recuperar aproximadamente 6 minutos e 22 segundos de bola rolando por jogo, ajustando itens como a marcação de faltas, o tempo levado para reposição da bola em jogo, a duração dos atendimentos médicos e as checagens de VAR e impedimento semiautomático.

Entre as medidas apresentadas estão: limites de tempo para arremessos laterais, tiros de meta e substituições; permanência de um minuto fora de campo para atletas atendidos no gramado; adoção do princípio de que somente o capitão dialogue com o árbitro em determinadas situações; e ampliação das possibilidades de intervenção do VAR. Segundo estimativa apresentada pela CBF, o conjunto de medidas observado na Copa do Mundo pode representar um ganho médio de 5 minutos e 49 segundos de jogo por partida. A próxima reunião do conselho técnico está prevista para 14 de setembro e tratará da organização de competições.